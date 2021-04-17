Станет ли Гатчина историческим поселением федерального значения?

Станет ли Гатчина историческим поселением федерального значения?

На заседании Общественного совета проекта «Историческая память» председатель ЦС ВООПИиК Артем Геннадьевич Демидов обратился к Сергею Евгеньевичу Нарышкину с просьбой поддержать включение г. Гатчина Ленинградской области в перечень исторических поселений федерального значения.

Рубрики : Общество     17 Apr 2021

 Заявка о включении города Гатчины в перечень исторических поселений федерального значения и пакет необходимой документации в соответствии с Приказом Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604 «Об утверждении порядка включения населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах» были направлены в Минкультуры Правительством ЛО 15 июня 2020 г.

 До настоящего момента решение по данному вопросу Минкультуры не было принято. С.Е. Нарышкин обещал поддержать данную инициативу в правительстве РФ.           

Источник: https://vk.com/feed              


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