Станет ли Гатчина историческим поселением федерального значения?

Заявка о включении города Гатчины в перечень исторических поселений федерального значения и пакет необходимой документации в соответствии с Приказом Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604 «Об утверждении порядка включения населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах» были направлены в Минкультуры Правительством ЛО 15 июня 2020 г.

До настоящего момента решение по данному вопросу Минкультуры не было принято. С.Е. Нарышкин обещал поддержать данную инициативу в правительстве РФ.