Станет ли Гатчина историческим поселением федерального значения?

На заседании Общественного совета проекта «Историческая память» председатель ЦС ВООПИиК Артем Геннадьевич Демидов обратился к Сергею Евгеньевичу Нарышкину с просьбой поддержать включение г. Гатчина Ленинградской области в перечень исторических поселений федерального значения.
Заявка о включении города Гатчины в перечень
исторических поселений федерального значения и пакет необходимой документации в
соответствии с Приказом Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604 «Об утверждении
порядка включения населенного пункта в перечень исторических поселений
федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ территории и
требований к градостроительным регламентам в указанных границах» были
направлены в Минкультуры Правительством ЛО 15 июня 2020 г.
До настоящего
момента решение по данному вопросу Минкультуры не было принято. С.Е. Нарышкин
обещал поддержать данную инициативу в правительстве РФ.
Источник: https://vk.com/feed
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при
обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.