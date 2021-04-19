«Дарина» дарит надежду

О том, что лежит в основе
комплекса реабилитации для «особенных» детей, и о принципах работы с ними, мы
поговорили с заведующей стационарным отделением «Дарина» Анастасией Власовой и
инструктором лечебной физкультуры Альбиной Афанасьевой.
Аделина
учится ходить и... летать
- Пошли-пошли! Во-о-от
так — правой, левой, правой, левой... Давай-давай, топ-топ! Аделиша, покажи,
как ты красиво и ровненько ставишь ножки. Молодец, очень красиво, просто -
супер!
В кабинете лечебной
физкультуры идёт занятие: Аделина учится ходить с помощью тренажёра Гросса.
Помогает ей в этом инструктор лечебной физкультуры Альбина Афанасьева.
Аделина похожа на очень
маленького мальчика, хотя она, конечно же, девочка, и ей уже целых шесть лет.
Ей не повезло родиться в семье, где её бы любили и заботились о ней. А после
того, как малышке поставили диагноз ДЦП, мама и вовсе махнула на неё рукой.
- Когда Аделину пришли
забирать у нерадивой мамаши, малышка могла только лежать – настолько сильной
была спастика ног, - говорит Альбина Вячеславовна. - Сейчас девочка живёт у
нас, в стационарном отделении для несовершеннолетних с временным проживанием
центра «Дарина». Мы пытаемся научить её всем основным видам движений,
самостоятельно сидеть, стоять на четвереньках, ползать, стоять у опоры и
пытаться делать первые маленькие шажочки.
Альбина ненадолго
отпускает Аделину, и девочка продолжает перебирать ножками сама, иногда
подпрыгивая и зависая в воздухе, поддерживаемая эластичными тяжами тренажёра
Гросса. Она счастливо улыбается, если удаётся подлететь особенно высоко.
Кстати, тренажёр Гросса
изначально был изобретён для отработки прыжков в фигурном катании. Потом его
адаптировали для реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. С помощью этой волшебной штуки Аделина учится чувствовать своё тело в
пространстве. Учится ходить, не боясь, что упадёт и ударится...
В
основе реабилитации - комплексный подход
Реабилитационный центр
«Дарина» был создан в 2000 году, и главной его задачей стала работа с
детьми-инвалидами и их семьями. С тех пор главные цели и задачи Центра не
изменились. Со временем, конечно, структура Центра расширилась — в частности, в
нём появился детский приют, или, правильнее сказать, стационарное отделение для
несовершеннолетних с временным проживанием. Сюда попадают дети из
неблагополучных семей, и многие из них также страдают тяжелыми заболеваниями.
Со всеми детьми, вне
зависимости на каком отделении они получают услуги, здесь работают, начиная с
их рождения и до восемнадцати лет. Уникальность центра «Дарина» - в комплексном
подходе в реабилитации его подопечных. Это единственный реабилитационный центр
во всей Ленинградской области с таким спектром реабилитационных методов и
услуг.
- При этом какой-то
определённой и единственной методики у нас нет, да её и быть не может, -
говорит Анастасия Власова. - К каждому ребёнку нужен индивидуальный подход с
использованием всех тех знаний, которые у нас есть. Работа с детьми от рождения
до года выстраивается индивидуально, вместе с педиатром и неврологом. По их
показаниям ребёнку назначается реабилитационный маршрут, включающий ЛФК,
физиотерапию и массаж, медикаментозную терапию, занятия с логопедом, дефектологом.
Реабилитация длится от
трёх месяцев до года, в зависимости от того, на какой срок разработана
индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ). В дальнейшем
можно разработать новую ИППСУ, если ребёнка признают нуждающимся в этом. Весь
спектр реабилитационных услуг в «Дарине» оказывается за счёт бюджетных
ассигнований для детей-инвалидов, то есть совершенно бесплатно.
- Мы говорим о
возможности в будущем не допустить или исключить инвалидность, - говорит
Альбина Афанасьева. - Если у ребёнка есть потенциал, и если правильно и на
ранних сроках поставлен диагноз, у нас есть возможность подключить очень мощные
силы для его реабилитации.
Используя комплексный
подход, здесь не только занимаются с малышами, но и обучают родителей работе с
детьми-инвалидами с новорождённого возраста.
- Наша первоочередная
задача — научить родителей заниматься с ребёнком дома, преодолевая какие-то
первичные нарушения, - объясняет Альбина Вячеславовна. - Также мы учим
правильно подбирать ортопедическую технику и мебель, обувь, средства
реабилитации. Родители разные бывают. Кто-то вникает во всё, а кто-то не
принимает ситуацию инвалидности на психологическом уровне и уделяет меньше
внимания подобным вещам.
ЛФК
— важнейшее направление реабилитации
В центре «Дарина»
работают действительно уникальные специалисты — невролог, педиатр, дефектологи,
логопеды, психологи.
- У наших сотрудников
огромный опыт работы с детьми-инвалидами, - говорит Анастасия Власова. -
Индивидуальная программа реабилитации для каждого ребёнка позволяет получить
отличную положительную динамику. У многих детей компенсируются нарушения, с
которыми они приходят в «Дарину».
Одно из важнейших
направлений деятельности центра - работа с детьми с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Речь идёт о таких серьёзных патологиях, как
детский церебральный паралич, другие нарушения опорно-двигательного аппарата,
связанные со сколиозами, кифозами, лордозами, нарушениями осанки, атонией мышц,
различными дистрофиями.
Инструктор лечебной
физкультуры Альбина Афанасьева работает с детьми в «Дарине» уже пятнадцать лет.
Альбина Вячеславовна по образованию биолог. Закончила Башкирский
государственный университет, работала микробиологом, учителем биологии и химии
в школе.
- Когда-то я занималась
конным спортом. Упала, сломала копчик, - рассказывает она. - Мне запретили
подходить к лошади. Для меня это была катастрофа... Друзья предложили мне
заняться иппотерапией. Мне было тридцать лет, и я впервые услышала это слово.
Стало интересно, и я прошла специальное обучение в Институте дружбы народов,
включающее работу с детьми с ограниченными возможностями. Начала заниматься с
детьми верховой ездой с элементами иппотерапии в конном клубе в Гатчине.
А потом Альбину
Вячеславовну пригласили на работу в реабилитационный центр «Дарина» - сначала
просто позаниматься с детьми иппотерапией, а потом - насовсем. Уже работая
здесь, она закончила лечебный факультет Санкт-Петербургского фельдшерского
медицинского колледжа. Получила специализацию по лечебной физкультуре в
клинической областной больнице, прошла курсы в Центре непрерывного
профессионального медицинского развития Ленинградской области, подтвердив
квалификацию инструктора ЛФК.
- Лечебная физкультура
прописана абсолютно всем детям, кроме редких исключений по медицинским показаниям,
- говорит Альбина Вячеславовна. - В первую очередь ребёнка осматривает
невролог, потом мы вместе с ним разрабатываем индивидуальную программу для
малыша. Комплекс упражнений подбираю я сама, всегда опираясь на диагноз
невролога. После этого ребёнок начинает посещать ежедневные занятия лечебной
физкультуры. Задача ЛФК - не только коррекция имеющихся с детства мышечных
деформаций или приобретенных проблем в следствии, например, травмы, но и
всестороннее гармоничное оздоравливающее воздействие на детский развивающийся
организм.
В
целительных объятиях костюма «Адели»
Одно из наиболее
эффективных средств реабилитации для детей-«опорников» - так называемый костюм
«Адели». На самом деле он имеет сложное название — динамический
проприоцептивный нагрузочный антигравитационный костюм «Адели». Разработанный
ещё в советское время, он изначально использовался для восстановления мышечной
системы космонавтов, находящихся по полгода в космосе и возвращающихся на Землю
с полной атонией мышц. Современные медики адаптировали этот костюм для
реабилитации детей-инвалидов.
Костюм «Адели» не только
очень эффективен в плане реабилитации, но и требует высокой квалификации
работающего с ним специалиста. Одна из задач инструктора ЛФК — настроить костюм
«Адели» под мышечный тонус ребёнка, чтобы конечности приняли физиологически
правильное положение. Главное здесь — не навредить. Перед тем, как приступить к
работе с этим тренажёром, Альбина Афанасьева прошла специальное обучение по
работе с костюмом «Адели» в психоневрологическом диспансере Ярославля, получив
бессрочный сертификат.
- Этот костюм мы надеваем
ежедневно от 20 минут до часа, в зависимости от возможностей ребёнка, - говорит
Альбина Вячеславовна. - С его помощью мы как бы идём от противного: если мозг
не посылает правильные импульсы конечностям, то мы заставляем конечности
принимать правильное положение, пытаясь привести мышечную систему к состоянию,
близкому к естественному. Когда ребёнок занимается в этом костюме, в его мозге
создаётся стереотип правильного прямохождения.
Помимо ставшего уже
традиционным костюма «Адели», в центре «Дарина» используют также ортопедический
пневмокостюм «Атлант». Он замечательно работает с последствиями острого
нарушения мозгового кровообращения, ДЦП и очень хорошо корректирует все нарушения
осанки — кифозы, сколиозы, лордозы, гиперлордозы.
Главное
- непрерывность процесса
Как утверждают
специалисты центра «Дарина», 98 процентов успеха реабилитации заключаются в
непрерывности процесса.
- В большинстве
реабилитационных центров любая, даже самая замечательная реабилитация имеет
временные рамки, например, 21 или 28 дней, - говорит Альбина Афанасьева. - Но
что могут дать тяжелобольному ребёнку эти три недели? Ничего вообще! За эти дни
иногда даже один мизинец не шевельнётся. А у меня есть такие дети, для которых
даже три самостоятельных шага за пятнадцать лет работы — уже огромное
достижение. Конечно, много и таких детей, которые научились ходить, но за этим
— годы и годы работы!
Реабилитационный процесс
должен проходить ежедневно, более того — несколько раз в день, иначе — никак.
Поэтому, помимо занятий непосредственно в центре, Альбина Вячеславовна обучает
родителей занятиям с детьми на дому, в том числе с использованием
видеоматериалов.
Кстати, за годы своего
существования реабилитационный центр «Дарина» накопил ещё один бесценный опыт —
родительский. Приводя своих детей на занятия и терапию в «Дарину», родители
общаются, делятся опытом и знаниями, поддерживают друг друга.
- Такое общение бесценно,
- говорит Анастасия Власова. - Здесь все понимают друг друга, ведь у всех —
похожая беда и проблемы. Здесь родители все вместе радуются даже самым
маленьким шажкам своих детей. И для детей это важно, особенно для тех, кто в
принципе не обучаем, кто не может заниматься в школе и не имеет доступа к социуму.
Некоторые дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата или со смешанными
диагнозами могут заниматься в стационарном отделении, находясь в режиме
детского сада.
«Мы
с детьми — большие друзья!»
- У нас есть такие дети,
которые, изначально не имея положительного прогноза, ходят теперь по улице
своими ногами, - говорит Альбина Вячеславовна. - Диме, например, сказали, что
он не будет ходить никогда. Он провёл в костюме «Адели» лет пять, перенёс операцию.
Иду я как-то недавно по Соборной, а он бежит навстречу: «Альбина, Альбина!»
Сейчас он учится в девятом классе и собирается поступать в специализированный
колледж.
На стационарном отделении
для несовершеннолетних с временным проживанием центра «Дарина» жила девочка Ира
- из асоциальной семьи, с диагнозом ДЦП. Никто и никогда с ней не занимался —
кроме специалистов «Дарины».
- Когда мы начали с ней
заниматься, ей было три года, она могла только ползать как червячок, -
вспоминает Альбина Вячеславовна. - За год мы её поставили на ноги, научив
ходить буквально с нуля. Сейчас она ходит в обычную школу, поёт, вышивает,
занимается в разных кружках.
Ещё одному подопечному
центра, Саше, в семнадцать лет сняли инвалидность. И таких примеров у «Дарины»
— много.
- Представьте себе утро
ребёнка с ДЦП, - говорит Альбина Вячеславовна. - Каждый день он просыпается в
определённом настроении и с определённым мышечным тонусом. Это может зависеть
от чего угодно — от общего состояния, от погоды, от переносимости нового лекарства,
от того, как спал, от питания или работы кишечника... Но в любом случае ребёнок
должен заниматься в хорошем настроении. А это значит, что мы с ним должны быть
большими друзьями - иначе я не могу работать. Со многими детьми приходится
заниматься годами, часто ежедневно и не по одному часу. Я знаю об этих семьях
всё, и мы действительно с ними большие друзья.
Вырастая, дети уходят в
свою большую жизнь, но продолжают поддерживать с нами связь. Они приходят к
нам, рассказывают о своих успехах. И ради вот этого, ради их улыбок и
самостоятельных шагов я и работаю. Это - моя жизнь, и я не вижу себя больше
нигде, ни в какой другой профессии...