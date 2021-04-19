Когда гатчинские гимнастки переедут в новый спортивный зал?

Это абсолютно
целевая спортивная площадка и предназначена она для спортивной гимнастики,
которая очень активно развита в Гатчине. Как заметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, на
следующий год у Гатчинской спортшколы № 1 – юбилей, и новый спортзал будет
хорошим подарком школе и жителям. Окончание строительства планируется в 2022
году.
Директор ДЮСШ № 1
Галина Петрова поделилась чаяниями, связанными с новым спорткомплексом: тренеры
уже «расставили» на проекте все снаряды, у школы есть программы, чтобы заниматься
с разными категориями детей – спортивное сооружение будет использоваться по
максимуму. Зал – 540 квадратных метров, тренироваться может 100 человек
одновременно. В одной части будет гимнастический ковер, вторую половину займут
снаряды.
Сейчас в спортшколе
занимается 270 детей, в числе которых два мастера спорта, 15 кандидатов и один
действующий член сборной России. Новый спорткомплекс просто необходим: до сих
пор ДЮСШ № 1 со всеми своими отделениями базируется в Доме культуры, и это не
очень удобно.
Кстати, гимнастов
в Гатчине нет – только гимнастки. Как пояснила Галина Петрова, у мужской
половины спортивных гимнастов совсем другие снаряды, для которых нужен
отдельный зал – спортинвентарь занимает много места. Поэтому мальчики в
спортшколе занимаются борьбой и акробатикой и останутся в ДК, когда девочки
переедут в новый ФОК.
Людмила Нещадим
ознакомилась с планом-графиком строительства, поинтересовалась, предусмотрено
ли проектом наличие трибун: как там проводить масштабные мероприятия?
Выяснилось, что выступления и соревнования проводить можно – зал будет
сертифицирован, а с трибунами продумывают варианты: возможно, они будут
выдвижными.