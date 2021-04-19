Когда гатчинские гимнастки переедут в новый спортивный зал?

Это абсолютно целевая спортивная площадка и предназначена она для спортивной гимнастики, которая очень активно развита в Гатчине. Как заметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, на следующий год у Гатчинской спортшколы № 1 – юбилей, и новый спортзал будет хорошим подарком школе и жителям. Окончание строительства планируется в 2022 году.

Директор ДЮСШ № 1 Галина Петрова поделилась чаяниями, связанными с новым спорткомплексом: тренеры уже «расставили» на проекте все снаряды, у школы есть программы, чтобы заниматься с разными категориями детей – спортивное сооружение будет использоваться по максимуму. Зал – 540 квадратных метров, тренироваться может 100 человек одновременно. В одной части будет гимнастический ковер, вторую половину займут снаряды.

Сейчас в спортшколе занимается 270 детей, в числе которых два мастера спорта, 15 кандидатов и один действующий член сборной России. Новый спорткомплекс просто необходим: до сих пор ДЮСШ № 1 со всеми своими отделениями базируется в Доме культуры, и это не очень удобно.

Кстати, гимнастов в Гатчине нет – только гимнастки. Как пояснила Галина Петрова, у мужской половины спортивных гимнастов совсем другие снаряды, для которых нужен отдельный зал – спортинвентарь занимает много места. Поэтому мальчики в спортшколе занимаются борьбой и акробатикой и останутся в ДК, когда девочки переедут в новый ФОК.

Людмила Нещадим ознакомилась с планом-графиком строительства, поинтересовалась, предусмотрено ли проектом наличие трибун: как там проводить масштабные мероприятия? Выяснилось, что выступления и соревнования проводить можно – зал будет сертифицирован, а с трибунами продумывают варианты: возможно, они будут выдвижными.