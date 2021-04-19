На повестке дня - газовая безопасность

В ходе профилактических мероприятий сотрудники напоминают, как пользоваться газом в быту, в квартирах, где есть газовые колонки, особое внимание уделяют наличию тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

Сотрудники пожарного надзора напоминают о том, что необходимо неукоснительно соблюдать следующие правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:

- самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, затем откройте подачу газа;

- если подача газа прекратилась, немедленно закройте кран у горелки и запасной на газопроводе;

- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;

- во избежание утечки газа во время приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;

- пользоваться следует только исправными газовыми приборами.

При запахе газа в квартире:

- не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы;

- воздержитесь от курения, не пользуйтесь открытым огнем;

- откройте окна и двери для проветривания помещений, закройте краны газопровода;

- эвакуируйте на свежий воздух людей;

- вызывайте аварийную службу газа по телефону 04 (с мобильного телефона 104).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует обращаться на единый телефон вызова спасателей 01 (с мобильного телефона 101).