На повестке дня - газовая безопасность

В ходе
профилактических мероприятий сотрудники напоминают, как пользоваться газом в
быту, в квартирах, где есть газовые колонки, особое внимание уделяют наличию тяги
в дымоходах и вентиляционных каналах.
Сотрудники пожарного
надзора напоминают о том, что необходимо неукоснительно соблюдать следующие
правила пользования газовыми приборами и ухода за ними:
- самостоятельно не подключайте и не
отключайте газовые плиты в квартирах;
- поручите установку, наладку,
проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным
специалистам;
- соблюдайте последовательность
включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, затем откройте подачу газа;
- если подача газа прекратилась,
немедленно закройте кран у горелки и запасной на газопроводе;
- не используйте газовые плиты для
обогрева квартиры;
- во избежание утечки газа во время
приготовления пищи следите за тем, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;
- пользоваться следует только исправными
газовыми приборами.
При
запахе газа в квартире:
- не включайте и не выключайте
электроосвещение и электроприборы;
- воздержитесь от курения, не
пользуйтесь открытым огнем;
- откройте окна и двери для
проветривания помещений, закройте краны газопровода;
- эвакуируйте на свежий воздух людей;
- вызывайте аварийную службу газа по
телефону 04 (с мобильного телефона 104).
В случае возникновения
чрезвычайных ситуаций следует обращаться на единый телефон вызова спасателей 01
(с мобильного телефона 101).