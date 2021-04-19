Студентам о покорении космоса

- Прочитать лекцию о создателях космических ракет и первых покорителях космоса меня пригласила декан технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий Анна Викторовна Богачева. Хочу отметить, что контакт был налажен сразу: ребята хорошо воспринимали информацию о сложнейших конструкциях узлов ракет, - отметил А.И. Баскаков.

Через весь доклад Александра Баскакова красной нитью проходил призыв к знанию и ответственности за свою работу. Обращаясь к студентам, он сделал акцент на том, что во многом надежность любой конструкции зависит от квалификации рабочих, изготавливающих детали и осуществляющих сборку ракет.

Брат Александра Баскакова, заслуженный изобретатель России Валентин Баскаков, семьдесят лет отработал конструктором. Свой путь он начинал в КБ-1, возглавляемом академиком АН СССР Сергеем Королевым. Александр Иванович со школьных лет испытывал тягу к изобретательству, а со временем вместе с братом обсуждал новые узлы и детали. Сейчас Александр Баскаков бережно хранит автографы космонавтов, которые достались ему от его родственника, заслуженного изобретателя РСФСР Александра Петровича Ромашина, который работал в КБ у главного конструктора академика В.П. Глушко. В том числе автограф на книге «Салют на орбите» с дарственной надписью Николая Григорьевича Волкова – отца летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владислава Николаевича Волкова.

Свое выступление перед студентами ГИЭФПТ Александр Баскаков закончил словами Николая Григорьевича Волкова - отца героически погибшего сына: «Пусть дело, успешно начатое нашими героическими сыновьями, будет достойно продолжено сынами грядущих поколений для блага человечества и расширения Земных границ».