Студентам о покорении космоса

- Прочитать лекцию о создателях космических ракет и первых покорителях космоса меня пригласила декан технического факультета Государственного института экономики, финансов, права и технологий Анна Викторовна Богачева. Хочу отметить, что контакт был налажен сразу: ребята хорошо воспринимали информацию о сложнейших конструкциях узлов ракет, - отметил А.И. Баскаков.
Через
весь доклад Александра Баскакова красной нитью проходил призыв к знанию и
ответственности за свою работу. Обращаясь к студентам, он сделал акцент на том,
что во многом надежность любой конструкции зависит от квалификации рабочих,
изготавливающих детали и осуществляющих сборку ракет.
Брат
Александра Баскакова, заслуженный изобретатель России Валентин Баскаков, семьдесят
лет отработал конструктором. Свой путь он начинал в КБ-1, возглавляемом
академиком АН СССР Сергеем Королевым. Александр Иванович со школьных лет испытывал
тягу к изобретательству, а со временем вместе с братом обсуждал новые узлы и детали.
Сейчас Александр Баскаков бережно хранит автографы космонавтов, которые
достались ему от его родственника, заслуженного изобретателя РСФСР Александра
Петровича Ромашина, который работал в КБ у главного конструктора академика В.П.
Глушко. В том числе автограф на книге «Салют на орбите» с дарственной надписью Николая
Григорьевича Волкова – отца летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза
Владислава Николаевича Волкова.
Свое
выступление перед студентами ГИЭФПТ Александр Баскаков закончил словами Николая
Григорьевича Волкова - отца героически погибшего сына: «Пусть дело, успешно
начатое нашими героическими сыновьями, будет достойно продолжено сынами
грядущих поколений для блага человечества и расширения Земных границ».