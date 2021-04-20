Дом строится и слухами полнится

Напомним, на улице Введенского, 7 в поселке Дружная Горка продолжается строительство дома для расселения аварийных домов, расположенных в населенном пункте по адресам: улица Ленина, дома 6, 10, 11, 14, 20, 22, 24, 26, 30, улица Садовая, д. 9, улица Пролетарская, д. 2, улица Урицкого, дома 16, 19, улица Уткина, д. 2а.

Новый дом состоит из 80 квартир (два подъезда) из них 25 – однокомнатных, 30 – двухкомнатных, 25 – трехкомнатных, метраж квартир варьируется от 28 кв. м до 67 кв. м, высота потолков – 2,73 м.

Дом построят в срок

Квартирография составлялась на основании данных муниципалитета о метраже аварийного жилья расселяемых домов. Согласно условиям региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019 – 2025 годах» и национального проекта «Жилье и городская среда», метраж новых квартир не может быть меньше, чем старых. При этом за увеличение метража участники программы не доплачивают. Эти обязательства берут на себя региональный, районный и муниципальный бюджеты.

Сегодня «коробка» здания уже полностью собрана. Подрядчики Ленинградского областного агентства ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК), которое занимается строительством дома, работают над внутренними коммуникациями: монтируют сантехнику, устанавливают оборудование для отопления, стояки, готовятся к разводке электрики. С приходом тепла начнется отделка. Фасады здания будут окрашены в три контрастных цвета – темно-коричневый, светло-серый и желтый. Квартиры будут сдаваться с отделкой, в каждой будет установлена сантехника, кухонная плита. Дом подключат ко всем сетям связи – радио, телевидению и интернету.

В ходе видео-презентации глава администрации Дружногорского поселения Игорь Отс представил визуализацию строящегося дома: внешний вид фасадов, поэтажный план, размещение детской площадки, парковки, площадки для сбора ТКО, квартирографию, а также рассказал об интернет ресурсах, где жители могут получить исчерпывающую информацию о доме. В том числе на сайте наш.дом.рф (Минстрой РФ) размещены проектная, разрешительная и прочая документация.

- В рамках муниципального контракта к 30 сентября текущего года дом должен быть сдан в эксплуатацию. До 30 октября все жилые помещения застройщик должен передать муниципалитету. Мы уверены, что все работы будут завершены в установленные сроки, - сказал Игорь Отс.

После этого начнется процесс передачи квартир жителям.

Поэтажно квартиры распределят осенью

Договоры социального найма предусмотрены для тех, кто сегодня проживает в муниципальных квартирах, договоры об изъятии и предоставлении жилых помещений – для собственных квартир в аварийных домах. Сегодня из 80 квартир 40 являются муниципальными и 40 – частными.

Договор социального найма может быть оформлен в один день: после его заключения жители могут сразу же въезжать в новые квартиры. Собственникам жилых помещений придется самостоятельно оформить свое право на новую жилплощадь через МФЦ после подписания договора об изъятии (обмен старой квартиры в аварийном доме на новую квартиру).

Поэтажно квартиры будут распределяться осенью. Администрация Дружногорского поселения будет собирать пожелания граждан и выделять квартиры на том или ином этаже, в зависимости от льгот, которыми обладают жители, чтобы максимально справедливо распределить жилой фонд.

- Если несколько семей, претендующих на однотипные квартиры на разных этажах, будут находиться в равных условиях, с точки зрения льгот, то выбор будет проходить путем жребия, - отметил Игорь Отс.

Экскурсии по стройке запрещены

В процессе строительства дома в социальной сети ВКонтакте появились фото и видео материалы, снятые в новом доме, а также комментарии по поводу его качества.

Так, в одном из сообщений было сказано, что «срок сдачи будет перенесен снова. Санузел раздельный, но не обольщайтесь... Ванна – полусидячая. Да и площадь санузла везде на минималках (1х1,5 – ванна и 1х1 – туалет). Кто хочет поставить себе прихожую в коридоре – забудьте. Ширина коридора в 1 метр вам этого не позволит. Но тут есть лазейка для тех, у кого есть денежная заначка – «свободная планировка». Почти все внутриквартирные перегородки из пазогребневой гипсоплиты, несущую составляющую не имеют (сноси и делай, что хочешь). Толщина такой перегородки, кстати, в районе 10 см. Шумоизоляция – даже не мечтайте. И не дай бог, у кого из соседей будет диарея – узнают тут же все».

После того отчета с «места событий» местные жители взволновались и призвали власть к ответу. В ходе общения они спрашивали у представителей местной администрации, можно ли попасть на объект и сверить реальную площадь новой квартиры с заявленной в проекте, а также с занимаемой на данный момент в аварийном доме. Игорь Отс сказал, что застройщик – против «экскурсий» по стройке, в первую очередь, с точки зрения безопасности.

- Уверяю, что ни один специалист Госстройнадзора или кадастровые инженеры, которые будут делать технические паспорта, не «нарисуют» меньше или больше, - сказал глава администрации.

Игорь Отс также обещал опубликовать на официальном сайте администрации и в группе ВКонтакте более подробный план планировки типовых квартир, чтобы жители смогли сравнить «свои» текущие метры с будущими.

Также жители спрашивали, предусмотрены ли подсобные помещения в квартирах, какова толщина наружных стен, сколько продлится гарантия от застройщика, будут ли установлены дымоуловители в квартирах, которые стали обязательными при постройке дома с первого марта текущего года, повлияет ли на конструкцию дома тот факт, что он стоит на болотистой местности. Одна из жительниц попросила выделить ей квартиру только на первом этаже из-за проблем со здоровьем.

Дровами запасаться?

Пожалуй, самый главный вопрос, который интересовал жителей аварийных домов, заключался в дровах, которыми они сегодня отапливают свои квартиры. Стоит ли запасаться ими на зиму, или они успеют переехать до первых серьезных холодов?

Глава администрации Дружногорского поселения еще раз подчеркнул, что работы ведутся в рамках заявленного графика, но многое зависит и от самих жителей, которые должны подготовить все необходимые документы к моменту сдачи дома.

К сожалению, на собрании не присутствовал представитель застройщика, к которому поступило наибольшее количество вопросов. Игорь Отс пообещал передать их адресату и затем опубликовать ответы на официальном сайте администрации поселения и в группе ВКонтакте.

Участником встречи также стал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев. Он заверил, что региональная программа по расселению аварийного жилья – надежная и никаких подвохов со стороны застройщика или администрации ждать не стоит.

По итогам встречи Игорь Отс еще раз подчеркнул, что все слухи и домыслы не имеют под собой никакого основания.

- После заселения нового дома очередь в поселении на расселение аварийного жилья сократится примерно вдвое, и у нас останется еще 10 многоквартирных домов, которые нужно расселить. Для строительства новых домов пока нет подготовленных земельных участков, но расселяемые сегодня 16 многоквартирных домов пойдут под снос, и земельные участки под ними будут оформлены необходимым образом для продолжения среднеэтажного строительства. Будем искать инвестора или принимать участие в федеральных и региональных программах, чтобы расселить оставшихся очередников, - сказал Игорь Отс.



