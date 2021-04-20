Просто космос!

Во
Всемирный день космонавтики, 12 апреля, радиоастрономическая обсерватория
«Светлое» в Приозерском районе превратилась в студию вещания прямого эфира.
Инновационный онлайн-марафон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х годов прошлого
века шел 108 минут — как и первый полет человека в космос.
О
прикладных аспектах космической науки, о том, как строилась обсерватория
«Светлое» и почему так важно хоть иногда смотреть на звездное небо, говорили
научный руководитель Института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов и
заведующий обсерваторией Исмаил Рахимов.
Из
космической студии звучали шлягеры 1960-х. Гости эфира вспоминали, как впервые
услышали известие о полете Гагарина. Писатели излагали сюжеты новых
фантастических романов. Во время включений из Планетария № 1 студенты
танцевали под телескопом буги-вуги... Уйму любопытнейшего организаторам удалось
втиснуть в обозначенное время! Речь зашла даже о специальном ленинградском
молоке, которое пьют на МКС.
«ЛЕНОБЛАчноСТЬ»
стала первым виртуальным марафоном не только в 47-м регионе, но и в России.
Удивительно, но при множестве проводимых в стране «звездных» мероприятий до сих
пор не было ни одного официального онлайн-события, посвященного Дню
космонавтики. В последнее время идея объединить трансляцией в интернете
миллионы людей по всему миру (особенно с учетом пандемии), витала в воздухе.
Застрельщиком
выступила Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций
Ленинградской области «Перспектива». Онлайн-марафон был проведен на средства
гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Института прикладной
астрономии РАН. Большой удачей стала помощь Ресурсного добровольческого центра
Ленинградской области и Мичуринского многопрофильного техникума.
«Никто
и никогда прежде не проводил эфиры из обсерваторий, которые в принципе для
этого не приспособлены! Сложнейшая задача — обеспечить там качественные живой
звук и картинку, — говорит руководитель проекта Тамила Сафикюрдская. —
Оглядываясь на громадную проделанную работу, констатирую: мы большие молодцы!
Все получилось».
Организатор
рассказывает, как тщательно подбирались спикеры, и признается, что команде проекта
повезло работать с людьми, по-настоящему влюбленными в свое дело. Убеленные
сединами мэтры астрономии остались в душе мальчишками, испытывающими восторг от
мыслей о просторах галактики.
«ЛЕНОБЛАчноСТЬ»
наглядно показала, что великие достижения нашей страны отнюдь не остались в
прошлом, — продолжает Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленинградская область
стала новатором, первой реализовала инновационную концепцию».
Добавим,
что 20 лет назад в Америке придумали проводить Юрьеву ночь — отмечая
одновременно грандиозный прорыв 1961 года и запуск шаттла «Колумбия»,
состоявшийся ровно два десятилетия спустя. Американская Юрьева ночь, скроенная
по лекалам современной научной коммуникации, популяризирует космическую тему и
вдохновляет молодежь на исследования. По сути, 12 апреля в 47-м регионе прошла
Юрьева ночь по-ленинградски.
Сожалеете,
что пропустили эфир? Не беда. Запись марафона доступна на YouTube. Просто
задайте в поиске «Леноблачность» и вперед, к звездам!
Фото организаторов