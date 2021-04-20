Просто космос!

Во Всемирный день космонавтики, 12 апреля, радиоастрономическая обсерватория «Светлое» в Приозерском районе превратилась в студию вещания прямого эфира. Инновационный онлайн-марафон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х годов прошлого века шел 108 минут — как и первый полет человека в космос.

О прикладных аспектах космической науки, о том, как строилась обсерватория «Светлое» и почему так важно хоть иногда смотреть на звездное небо, говорили научный руководитель Института прикладной астрономии РАН Александр Ипатов и заведующий обсерваторией Исмаил Рахимов.

Из космической студии звучали шлягеры 1960-х. Гости эфира вспоминали, как впервые услышали известие о полете Гагарина. Писатели излагали сюжеты новых фантастических романов. Во время включений из Планетария № 1 студенты танцевали под телескопом буги-вуги... Уйму любопытнейшего организаторам удалось втиснуть в обозначенное время! Речь зашла даже о специальном ленинградском молоке, которое пьют на МКС.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым виртуальным марафоном не только в 47-м регионе, но и в России. Удивительно, но при множестве проводимых в стране «звездных» мероприятий до сих пор не было ни одного официального онлайн-события, посвященного Дню космонавтики. В последнее время идея объединить трансляцией в интернете миллионы людей по всему миру (особенно с учетом пандемии), витала в воздухе.

Застрельщиком выступила Ассоциация социально-ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области «Перспектива». Онлайн-марафон был проведен на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке Института прикладной астрономии РАН. Большой удачей стала помощь Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области и Мичуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил эфиры из обсерваторий, которые в принципе для этого не приспособлены! Сложнейшая задача — обеспечить там качественные живой звук и картинку, — говорит руководитель проекта Тамила Сафикюрдская. — Оглядываясь на громадную проделанную работу, констатирую: мы большие молодцы! Все получилось».

Организатор рассказывает, как тщательно подбирались спикеры, и признается, что команде проекта повезло работать с людьми, по-настоящему влюбленными в свое дело. Убеленные сединами мэтры астрономии остались в душе мальчишками, испытывающими восторг от мыслей о просторах галактики.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала, что великие достижения нашей страны отнюдь не остались в прошлом, — продолжает Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленинградская область стала новатором, первой реализовала инновационную концепцию».

Добавим, что 20 лет назад в Америке придумали проводить Юрьеву ночь — отмечая одновременно грандиозный прорыв 1961 года и запуск шаттла «Колумбия», состоявшийся ровно два десятилетия спустя. Американская Юрьева ночь, скроенная по лекалам современной научной коммуникации, популяризирует космическую тему и вдохновляет молодежь на исследования. По сути, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрьева ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не беда. Запись марафона доступна на YouTube. Просто задайте в поиске «Леноблачность» и вперед, к звездам!

В Ленобласти прошло еще несколько знаковых событий, посвященных космическому юбилею. Так, в Волхове состоялся мотопробег байкеров «Поехали!» продолжительностью 108 минут. 11 апреля жители региона написали космический онлайн-диктант. Накануне праздника в библиотеках были организованы книжные выставки и викторины.





Фото организаторов