Гатчина присоединится к Всероссийскому субботнику

По традиции в нем примут участие трудовые коллективы предприятий, учреждений, представители общественности, горожане. Для организованных коллективов составлен график уборки. Субботник пройдет на территории общественных пространств, вдоль дорог, во дворах и скверах.

Администрация Гатчинского района приглашает всех желающих присоединиться к субботнику и привести в порядок территорию лесополосы вдоль парка Зверинец и улицы Крупской от улицы Рощинская. Инвентарь можно будет получить в ЖЭУ по адресу: Гатчина, улица Коли Подрячикова, дом 15, начиная с 11 часов. Мешки с мусором просим оставлять вдоль дороги и ни в коем случае не на проезжей части или обочине.

Также напоминаем, что с 26 апреля стартует общероссийское голосование за дизайн-проекты общественного пространства в Гатчине на въезде в город - от станции переливания крови и до Красносельского шоссе вдоль территории Гатчинской КМБ, которое было выбрано жителями для благоустройства в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно будет на сайте https://47.gorodsreda.ru/