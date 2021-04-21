Гатчина присоединится к Всероссийскому субботнику

По
традиции в нем примут участие трудовые коллективы предприятий, учреждений,
представители общественности, горожане. Для организованных коллективов
составлен график уборки. Субботник пройдет на территории общественных
пространств, вдоль дорог, во дворах и скверах.
Администрация
Гатчинского района приглашает всех желающих присоединиться к субботнику и
привести в порядок территорию лесополосы вдоль парка Зверинец и улицы Крупской
от улицы Рощинская. Инвентарь можно будет получить в ЖЭУ по адресу: Гатчина,
улица Коли Подрячикова, дом 15, начиная с 11 часов. Мешки с мусором просим
оставлять вдоль дороги и ни в коем случае не на проезжей части или обочине.
Также
напоминаем, что с 26 апреля стартует общероссийское голосование за
дизайн-проекты общественного пространства в Гатчине на въезде в город - от
станции переливания крови и до Красносельского шоссе вдоль территории
Гатчинской КМБ, которое было выбрано жителями для благоустройства в 2022 году в
рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно
будет на сайте https://47.gorodsreda.ru/