Протестные акции прошли мимо Ленинградской области

Протестные акции прошли мимо Ленинградской области

В Ленинградской области в среду вечером, 21 апреля, несмотря на анонсы в некоторых группах соцсетей, протестной активности не зафиксировано. Как передают корреспонденты Online47, в Гатчине и Выборге было спокойно.

Рубрики : Общество     21 Apr 2021

Хотя несколько молодых людей пессимистичного вида заинтересованные наблюдатели всё-таки обнаружили.

«На Красной площади в Выборге, где «навальнята» вроде как анонсировали особо массовое «протестное» сборище, насчитали 13 человек. Просто прохожих. Без плакатов, лозунгов и ярко выраженных политических убеждений», - отметил популярный ТГ-канал «Тайны Ленинградского двора». И тут же уточнил: «Часть редакции, живущая в Ленобласти, кстати, с коллегами не согласна. Мы насчитали только семерых».

При этом в Гатчине на провокационные призывы вообще никто не откликнулся, а в Токсово, Мурино и Киришах были замечены по одному человеку с плакатами, претендующими на статус "одиночного пикета".

И это - всё. Жители Ленинградской области не в первый раз проявили здравый смысл и спокойную гражданскую ответственность, отмечают в Online47.                       

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