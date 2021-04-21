Протестные акции прошли мимо Ленинградской области

Хотя несколько
молодых людей пессимистичного вида заинтересованные наблюдатели всё-таки
обнаружили.
«На Красной
площади в Выборге, где «навальнята» вроде как анонсировали особо массовое «протестное»
сборище, насчитали 13 человек. Просто прохожих. Без плакатов, лозунгов и ярко
выраженных политических убеждений», - отметил популярный ТГ-канал «Тайны
Ленинградского двора». И тут же уточнил: «Часть редакции, живущая в Ленобласти,
кстати, с коллегами не согласна. Мы насчитали только семерых».
При этом в Гатчине
на провокационные призывы вообще никто не откликнулся, а в Токсово, Мурино и
Киришах были замечены по одному человеку с плакатами, претендующими на статус
"одиночного пикета".
И это - всё. Жители Ленинградской области не в первый раз проявили здравый смысл и спокойную гражданскую ответственность, отмечают в Online47.