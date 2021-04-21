Протестные акции прошли мимо Ленинградской области

Хотя несколько молодых людей пессимистичного вида заинтересованные наблюдатели всё-таки обнаружили.

«На Красной площади в Выборге, где «навальнята» вроде как анонсировали особо массовое «протестное» сборище, насчитали 13 человек. Просто прохожих. Без плакатов, лозунгов и ярко выраженных политических убеждений», - отметил популярный ТГ-канал «Тайны Ленинградского двора». И тут же уточнил: «Часть редакции, живущая в Ленобласти, кстати, с коллегами не согласна. Мы насчитали только семерых».

При этом в Гатчине на провокационные призывы вообще никто не откликнулся, а в Токсово, Мурино и Киришах были замечены по одному человеку с плакатами, претендующими на статус "одиночного пикета".