Сертификат на ортопедическую обувь для детей можно будет получить в МФЦ

В апреле в центрах «Мои документы» начали оказывать новую государственную услугу по выдаче сертификата на бесплатное обеспечение детей сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления. Получить сертификат могут родители несовершеннолетних, зарегистрированных и проживающих на территории Ленинградской области, которые не являются детьми-инвалидами, но нуждаются в специальной обуви по заключению медицинской организации.

Также в центрах госуслуг с середины апреля можно оформить удостоверение «Ветеран труда». Ранее этот документ оформлялся в комитете по социальной защите населения Ленинградской области, теперь изготовление удостоверения возможно непосредственно в МФЦ. Здесь же, в центрах «Мои документы», можно бесплатно сделать фотографию для удостоверения «Ветеран труда» в случае, если она отсутствует у заявителя.

Кроме того, расширен список МФЦ Ленинградской области, где предоставляется услуга по регистрации недвижимости и кадастрового учета объекта, расположенного в любом месте на территории Российской Федерации. Теперь в этот перечень включены МФЦ Кировска, Тосно, бизнес-офисы «Всеволожский», «Выборгский», «Киришский», бизнес-окно ЦОУ «Кингисеппский». Таким образом, в настоящее время услуга по регистрации недвижимости и кадастрового учета доступна уже в 25 МФЦ Ленинградской области. Услуга предоставляется по предварительной записи по телефонам МФЦ.