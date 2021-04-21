Сертификат на ортопедическую обувь для детей можно будет получить в МФЦ

Сертификат на ортопедическую обувь для детей можно будет получить в МФЦ

Сертификат на ортопедическую обувь и удостоверение «Ветеран труда» теперь можно оформить в многофункциональных центрах Ленинградской области.

Рубрики : Общество     21 Apr 2021

В апреле в центрах «Мои документы» начали оказывать новую государственную услугу по выдаче сертификата на бесплатное обеспечение детей сложной ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления. Получить сертификат могут родители несовершеннолетних, зарегистрированных и проживающих на территории Ленинградской области, которые не являются детьми-инвалидами, но нуждаются в специальной обуви по заключению медицинской организации.

Также в центрах госуслуг с середины апреля можно оформить удостоверение «Ветеран труда». Ранее этот документ оформлялся в комитете по социальной защите населения Ленинградской области, теперь изготовление удостоверения возможно непосредственно в МФЦ. Здесь же, в центрах «Мои документы», можно бесплатно сделать фотографию для удостоверения «Ветеран труда» в случае, если она отсутствует у заявителя.

Кроме того, расширен список МФЦ Ленинградской области, где предоставляется услуга по регистрации недвижимости и кадастрового учета объекта, расположенного в любом месте на территории Российской Федерации.  Теперь в этот перечень включены МФЦ Кировска, Тосно, бизнес-офисы «Всеволожский», «Выборгский», «Киришский», бизнес-окно ЦОУ «Кингисеппский». Таким образом, в настоящее время услуга по регистрации недвижимости и кадастрового учета доступна уже в 25 МФЦ Ленинградской области. Услуга предоставляется по предварительной записи по телефонам МФЦ.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+