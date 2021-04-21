Сертификат на ортопедическую обувь для детей можно будет получить в МФЦ

В апреле в центрах «Мои
документы» начали оказывать новую государственную услугу по выдаче сертификата
на бесплатное обеспечение детей сложной ортопедической обувью с индивидуальными
параметрами изготовления. Получить сертификат могут родители
несовершеннолетних, зарегистрированных и проживающих на территории
Ленинградской области, которые не являются детьми-инвалидами, но нуждаются в
специальной обуви по заключению медицинской организации.
Также в центрах госуслуг с
середины апреля можно оформить удостоверение «Ветеран труда». Ранее этот
документ оформлялся в комитете по социальной защите населения Ленинградской
области, теперь изготовление удостоверения возможно непосредственно в МФЦ.
Здесь же, в центрах «Мои документы», можно бесплатно сделать фотографию для
удостоверения «Ветеран труда» в случае, если она отсутствует у заявителя.
Кроме того, расширен список МФЦ
Ленинградской области, где предоставляется услуга по регистрации недвижимости и
кадастрового учета объекта, расположенного в любом месте на территории
Российской Федерации. Теперь в этот
перечень включены МФЦ Кировска, Тосно, бизнес-офисы «Всеволожский»,
«Выборгский», «Киришский», бизнес-окно ЦОУ «Кингисеппский». Таким образом, в
настоящее время услуга по регистрации недвижимости и кадастрового учета
доступна уже в 25 МФЦ Ленинградской области. Услуга предоставляется по
предварительной записи по телефонам МФЦ.