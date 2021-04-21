Трое угонщиков, не считая угонщицы

По факту угона возбуждено
уголовное дело.
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В ночь на 17-е апреля по телефону «02» поступило сообщение от жителя Петербурга, у которого в Малом Верево девушка украла ключи от машины и угнала Hyundai Solaris белого цвета, 2016 года выпуска.
По факту угона возбуждено
уголовное дело.
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