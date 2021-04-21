Трое угонщиков, не считая угонщицы

Через два часа поступил рапорт от сотрудников ДПС, которые остановили белый Hyundai в Гатчине на Киевской улице. Управлял угнанной машиной Александр Ш., которому в феврале исполнилось 18. Также в салоне находились двое школьников: ученик 9 класса Олег К. и 17-летний ученик 8 класса Кирилл С., оба – из неблагополучных семей. Все трое угонщиков проживают в Малом Верево, все судимые.

По факту угона возбуждено уголовное дело.