Трое угонщиков, не считая угонщицы

Трое угонщиков, не считая угонщицы

В ночь на 17-е апреля по телефону «02» поступило сообщение от жителя Петербурга, у которого в Малом Верево девушка украла ключи от машины и угнала Hyundai Solaris белого цвета, 2016 года выпуска.

Рубрики : Криминал     21 Apr 2021

 Через два часа поступил рапорт от сотрудников ДПС, которые остановили белый Hyundai в Гатчине на Киевской улице. Управлял угнанной машиной Александр Ш., которому в феврале исполнилось 18. Также в салоне находились двое школьников: ученик 9 класса Олег К. и 17-летний ученик 8 класса Кирилл С., оба – из неблагополучных семей. Все трое угонщиков проживают в Малом Верево, все судимые.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

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