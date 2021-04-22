Гатчинские «миссис» соревновались на самый высокий IQ

С
приветственным словом к участницам конкурса «Миссис Гатчина 2021» обратилась
директор библиотеки им. А.С. Пушкина, председатель Женского совета Гатчинского
района Елена Бабий. Она познакомила конкурсанток с библиотекой и пригласила
всех женщин вместе с семьями принять участие во Всероссийской акции «Библиночь
– 2021», которая пройдёт 23 апреля.
Этот
этап конкурса «Миссис IQ» провела руководитель Гатчинской Школы скорочтения и
развития интеллекта для детей и взрослых IQ007 Наталья Лукьянчикова.
Гатчинские
«миссис» с увлечением выполняли сложные и не очень задания на развитие
вербального интеллекта, активизировали свой лексикон, делали зарядку на
психомоторику, знакомились с мнемотехникой. Итогом встречи станет объявление
победительницы.
По
окончании конкурса состоялась фотосессия «Читающая мама», в которой приняли
участие фотограф Сергей Иванюк и сотрудники библиотеки.