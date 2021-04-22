Гатчинские «миссис» соревновались на самый высокий IQ

С приветственным словом к участницам конкурса «Миссис Гатчина 2021» обратилась директор библиотеки им. А.С. Пушкина, председатель Женского совета Гатчинского района Елена Бабий. Она познакомила конкурсанток с библиотекой и пригласила всех женщин вместе с семьями принять участие во Всероссийской акции «Библиночь – 2021», которая пройдёт 23 апреля.

Этот этап конкурса «Миссис IQ» провела руководитель Гатчинской Школы скорочтения и развития интеллекта для детей и взрослых IQ007 Наталья Лукьянчикова.

Гатчинские «миссис» с увлечением выполняли сложные и не очень задания на развитие вербального интеллекта, активизировали свой лексикон, делали зарядку на психомоторику, знакомились с мнемотехникой. Итогом встречи станет объявление победительницы.

По окончании конкурса состоялась фотосессия «Читающая мама», в которой приняли участие фотограф Сергей Иванюк и сотрудники библиотеки.