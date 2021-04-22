Кадастровая палата Ленинградской области объявляет неделю телефонных консультаций по недвижимости

Кадастровая палата Ленинградской области объявляет неделю телефонных консультаций по недвижимости

В рамках Всероссийской недели консультаций c 26 по 30 апреля 2021 года в Кадастровой палате Ленинградской области ответят на вопросы граждан по вопросам оформления недвижимости. Жителям региона подробно расскажут о нюансах осуществления различных сделок с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья, способах проверки собственности перед покупкой и др.

Рубрики : Общество     22 Apr 2021

В ходе телефонных консультаций эксперты учреждения разъяснят порядок получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, оформления регистрации прав собственности и определения кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Кроме того, владельцы недвижимости смогут узнать, какие документы нужно подать при смене фамилии, как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции. Получить консультацию специалиста можно будет с 11:00 до 13:00 часов по телефону 8 (812) 630-40-46.

«Всероссийская неделя консультаций – отличная возможность помочь гражданам с жилищными проблемами здесь и сейчас. Такой формат позволяет задать вопрос по сделкам с недвижимостью напрямую специалистам учреждения. Кроме того, обратиться к нам можно не только по телефону, но и по электронной почте и в социальных сетях», – прокомментировал директор Кадастровой палаты Ленинградской области Тимофей Сидяйкин.

Для Федеральной кадастровой палаты Росреестра проведение горячих линий уже стало традиционным мероприятием. Ежегодно во время Всероссийской недели консультаций тысячи россиян получают помощь квалифицированных специалистов в решении различных вопросов, касающихся сделок с недвижимостью.

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