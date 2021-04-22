Кадастровая палата Ленинградской области объявляет неделю телефонных консультаций по недвижимости

В ходе телефонных консультаций эксперты учреждения разъяснят порядок получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, оформления регистрации прав собственности и определения кадастровой стоимости объекта недвижимости.

Кроме того, владельцы недвижимости смогут узнать, какие документы нужно подать при смене фамилии, как избежать излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные санкции. Получить консультацию специалиста можно будет с 11:00 до 13:00 часов по телефону 8 (812) 630-40-46.

«Всероссийская неделя консультаций – отличная возможность помочь гражданам с жилищными проблемами здесь и сейчас. Такой формат позволяет задать вопрос по сделкам с недвижимостью напрямую специалистам учреждения. Кроме того, обратиться к нам можно не только по телефону, но и по электронной почте и в социальных сетях», – прокомментировал директор Кадастровой палаты Ленинградской области Тимофей Сидяйкин.

Для Федеральной кадастровой палаты Росреестра проведение горячих линий уже стало традиционным мероприятием. Ежегодно во время Всероссийской недели консультаций тысячи россиян получают помощь квалифицированных специалистов в решении различных вопросов, касающихся сделок с недвижимостью.