Минтруд рассказал, как оформить выплаты на детей от 8 до 16 лет

Министр
отметил, что в среднем пособие будет составлять порядка 5650 рублей на ребенка
ежемесячно, что составляет половину регионального прожиточного минимума на
детей. "Оформить его можно будет дистанционно - на портале
"Госуслуги". Минтруд в короткие сроки подготовит все необходимые
документы для начала перечисления выплат и откроет возможность для подачи
заявлений", - подчеркнул Котяков.
Напомним,
что вчера, выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, президент
России Владимир Путин сообщил о введении дополнительных мер поддержки семьям с
доходом ниже прожиточного минимума на детей от 8 до 16 лет включительно.
Как
поясняет Минтруд, такие выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой
доход ниже прожиточного минимума на человека. Выплаты смогут получать родители,
которым в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя или
единственные родители (когда второй родитель умер, пропал без вести или если он
вообще не указан в свидетельство о рождении ребенка).
«Российская
газета» https://rg.ru/2021/04/21/mintrud-rasskazal-kak-oformit-vyplaty-na-detej-ot-8-do-16-let.html
Фото Константин Завражин
/ «Российская газета»