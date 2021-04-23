Светец, копоушка, писало и утюг «с душой»

Экспозиция называется «Свидетели ушедших лет (предметы, ставшие нашей историей)» и знакомит с простыми, но ушедшими в прошлое вещами. 11 апреля в выставочном зале Духовно-просветительского центра Покровского собора можно было познакомиться с ее автором, собирателем и хранителем этих замечательных работ, сотрудником лаборатории научной реставрации тканей Государственного Эрмитажа Людмилой Евгеньевной Ковалевой.

- История — это не только какие-то события, традиции или обычаи, - считает Людмила Ковалёва. - Для понимания истории важны в том числе и предметы быта, которые несут в себе дополнительную информацию о той или иной эпохе. Представленные на выставке вещи связаны с моим собирательством, а собирательство очень тесно связано с работой. Мне с самого начала было интересно собирать не только предметы рукоделия, но и разные инструменты и приспособления, которые использовались рукодельницами разных времён. Какие-то предметы из моей коллекции давно уже находятся в некоторых главных музеях страны или у коллекционеров старины.

Как говорит Людмила Евгеньевна, эта подборка вещей не претендует на всеобъемлемость, касаясь только некоторых сторон повседневной жизни разных эпох и разных слоёв населения. На выставке можно увидеть предметы и городского быта, и крестьянского уклада, и вещи из светской жизни. Некоторые предметы сопровождает иллюстративный материал на стенах, который помогает понять, как именно пользовались той или иной вещью её владельцы.

- Время стремительно мчится вперёд, научно-технический прогресс глубоко внедрился в наш быт, - говорит Людмила Ковалёва. - Но ещё совсем недавно наши предки тратили много сил и времени на то, что сейчас не составляет нам никакого труда. Сегодня мы не замечаем, чем постоянно пользуемся в нашей повседневной жизни.

Выставки из коллекции Людмилы Ковалёвой всегда запоминаются тем, что на своих презентациях автор очень подробно и с большой любовью рассказывает о каждом из своих экспонатов. Вот и на этот раз Людмила Евгеньевна обошла почти каждый предмет, рассказывая своим слушателям о том, что такое рубель и утюг «с душой», светец и писало, пряслице и копоушка, для чего предназначались портрезор и портбукет и многое другое.

Так, например, рубель использовался для разглаживания белья перед сухой чисткой. Изящный миниатюрный утюжок предназначался для аккуратной обработки тончайших кружев. А в тяжелый чугунный утюг для того, чтобы ещё больше увеличить его тяжесть и эффективность во время глажки, иногда вкладывалась так называемая «душа». Многие утюги были такими тяжёлыми, что с ними могли управляться только мужчины.

Гости презентации узнали, как плелись лапти, как они носились и насколько были удобны. Плести лапти мужчины умели уже с самого детства, что со временем переросло в настоящий промысел. Лаптей должно было быть очень много, ведь одна пара этой удобной обуви снашивалась буквально за несколько дней.

Очень часто на предметах крестьянского быта, например, на прялке или веретене, вырезались древние сакральные орнаменты, связанные с природными циклами и народными верованиями. Такие уникальные вещи, которые можно подолгу детально рассматривать, представлены и на новой выставке Людмилы Ковалёвой.

В экспозиции есть не только предметы крестьянского быта, но и изящные «штучки» из обихода городских светских дам XIX-XX веков. Это держатели для помад, пудреницы и шляпные булавки, портрезоры (монетницы), металлические кошельки кольчужного плетения, распялки для перчаток. Можно увидеть на выставке и «кабинетные» предметы — держатели для деловых бумаг, пенсне, чернильницы-непроливашки.

Представлены здесь и хорошо знакомые многим взрослым предметы советского быта — керосиновая лампа, канцелярские счёты, бутылки из-под молока, авоськи.

Выставка старинных предметов будет интересна не только взрослым посетителям. Очень многое для себя смогут открыть здесь дети, буквально разгадывая каждый предмет с точки зрения его предназначения и судьбы.

Выставка Людмилы Ковалевой «Свидетели ушедших лет» продлится в выставочном центре Духовно-просветительского центра Покровского собора до 6 мая.



