Вырица и Сиверский останутся без света 26 апреля

Вырица и Сиверский останутся без света 26 апреля

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     25 Apr 2021

Вырицкое ГП

п. Вырица

26.04.21;

29.04.21- 30.04.21

09.00-17.00

ул. Мирошниковская д. 1, 3, 4, 5, 7, 9

 

26.04.21-28.04.21 09:00 17:00

ул. Мирошниковская д. 8, 6А, 11/37;

ул. Воскресенская д. 34/1, 39, 41;

ул. Сафоновская д. 7

 

Сиверское ГП

п. Сиверский

27.04.21 09:00 - 16:00

ул. 123-й Дивизии д. 2;

ул. Вокзальная д. 2, 2А, 4, 3


Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

26-04-2021 09:00 26-04-2021 18:00

Елизаветинское СП:

д.Березненво, сад-во "Беpезнево"

 

26-04-2021 10:00 26-04-2021 17:00         

Сиверское ГП:  

п.Сиверский, ул. Крылова, Декабристов, Огородникова, Комсомольский пр-т 

 

26-04-2021 10:00 26-04-2021 17:00

Кобринское СП:

д. Покровка, д. Прибытково 

 


Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+