Вырица и Сиверский останутся без света 26 апреля

Вырицкое ГП
п. Вырица
29.04.21- 30.04.21
09.00-17.00
ул. Мирошниковская д. 1,
3, 4, 5, 7, 9
26.04.21-28.04.21 09:00
17:00
ул. Мирошниковская д. 8,
6А, 11/37;
ул. Воскресенская д.
34/1, 39, 41;
ул. Сафоновская д. 7
Сиверское ГП
п. Сиверский
27.04.21 09:00 - 16:00
ул. 123-й Дивизии д. 2;
ул. Вокзальная д. 2, 2А,
4, 3
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача
электроэнергии:
26-04-2021 09:00 26-04-2021 18:00
Елизаветинское СП:
д.Березненво, сад-во "Беpезнево"
26-04-2021 10:00 26-04-2021 17:00
Сиверское ГП:
п.Сиверский, ул. Крылова,
Декабристов, Огородникова, Комсомольский пр-т
26-04-2021 10:00 26-04-2021 17:00
Кобринское СП:
д. Покровка, д. Прибытково