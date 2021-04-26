Библиотека № 2: квиз, квест и зен-арт

В
этом году Всероссийская «Библионочь» посвящена 60-летию первого полета в
космос. Гатчинская библиотека № 2 подготовила две программы: «Библиосумерки» –
для детей и «Библионочь» – для взрослых.
Сумерки
начались в шесть вечера. В библиотеке собрались дети, чтобы освоить
«Космический круг» и «найти дорогу к звезде».
- Мастер-класс
«Космический круг» – это роспись бумажных тарелочек в технике зен-арт
(медитативное рисование), – пояснила заведующая библиотекой Ирина Ивановна Петрова.
– Техника одновременно простая и интересная, доступна каждому. А вторая часть «сумеречной»
программы – это квест по библиотеке для детей и родителей «Найди дорогу к
звезде». Собственно, цель этого квеста – познакомить детей с нашим фондом, чтобы
они научились ориентироваться в расстановке книг.
Для
взрослых «Библионочь» началась игрой-квизом «Через тернии к звездам». Основным
же мероприятием стал литературно-музыкальный вечер «Космогония Гумилева».
- Николай
Гумилев занимался многими областями науки и искусства, а наша «Библионочь» посвящена
не только космосу, но также науке и технологиям, – так прокомментировала Ирина
Ивановна выбор темы. – О Гумилеве сейчас говорят мало, но его биография, хотя и
короткая, очень насыщенная и интересная. В его судьбе есть переплетения с
писателем-фантастом Иваном Ефремовым, они работали в одном направлении. К тому
же в этом году исполняется 135 лет со дня рождения поэта. К этой дате в
библиотеке оформлена книжная выставка.
На
вечере выступили актер театра и кино Алексей Чардымский и бард Евгений
Ужинский. Автор сценария – новый сотрудник библиотеки Анна Оганесян. Завершал
программу «Библионочи» в библиотеке № 2 фильм Алексея Учителя «Космос как
предчувствие», 2005 год.