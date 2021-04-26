Библиотека № 2: квиз, квест и зен-арт

В этом году Всероссийская «Библионочь» посвящена 60-летию первого полета в космос. Гатчинская библиотека № 2 подготовила две программы: «Библиосумерки» – для детей и «Библионочь» – для взрослых.

Сумерки начались в шесть вечера. В библиотеке собрались дети, чтобы освоить «Космический круг» и «найти дорогу к звезде».

- Мастер-класс «Космический круг» – это роспись бумажных тарелочек в технике зен-арт (медитативное рисование), – пояснила заведующая библиотекой Ирина Ивановна Петрова. – Техника одновременно простая и интересная, доступна каждому. А вторая часть «сумеречной» программы – это квест по библиотеке для детей и родителей «Найди дорогу к звезде». Собственно, цель этого квеста – познакомить детей с нашим фондом, чтобы они научились ориентироваться в расстановке книг.

Для взрослых «Библионочь» началась игрой-квизом «Через тернии к звездам». Основным же мероприятием стал литературно-музыкальный вечер «Космогония Гумилева».

- Николай Гумилев занимался многими областями науки и искусства, а наша «Библионочь» посвящена не только космосу, но также науке и технологиям, – так прокомментировала Ирина Ивановна выбор темы. – О Гумилеве сейчас говорят мало, но его биография, хотя и короткая, очень насыщенная и интересная. В его судьбе есть переплетения с писателем-фантастом Иваном Ефремовым, они работали в одном направлении. К тому же в этом году исполняется 135 лет со дня рождения поэта. К этой дате в библиотеке оформлена книжная выставка.

На вечере выступили актер театра и кино Алексей Чардымский и бард Евгений Ужинский. Автор сценария – новый сотрудник библиотеки Анна Оганесян. Завершал программу «Библионочи» в библиотеке № 2 фильм Алексея Учителя «Космос как предчувствие», 2005 год.



