Генеральная уборка удалась!

«Сегодня все наши районы, как и другие регионы России, активно участвуют в субботнике. Даже если пошел снег, как в Гатчине, — вышли на уборку. Я призываю всех активных жителей участвовать в субботниках. Это дело добровольное. Иногда от слов и недовольства надо перейти к делу. Очень многие мои знакомые будут участвовать в уборке территорий даже после рабочего дня — вечера у нас уже светлые», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он вместе с командой47 в день Всероссийского субботника привел в порядок Петровскую набережную Выборга.

«Как показал субботник, на этом месте любят отдыхать, а вот убирают за собой не все. Ржавая колючая проволока и канаты, сухие ветки и остатки пикников — с территории вывезли кубометры мусора, — прокомментировал глава региона. — Место для субботника сегодня выбрали интересное. Здесь раньше были воинские склады. Минобороны передало территорию Выборгскому району. Уверен, здесь должна быть рекреационная зона. А в ближайшее время используем эту территорию для стоянки байкеров на международном фестивале — она и близко к центру, и участники не будут мешать местным жителям. А в будущем, может быть, построим здесь какой-нибудь университетский кампус».

На субботник во всех районах Ленинградской области массово вышли жители, целыми семьями, активисты общественных объединений, волонтеры, школьники, сотрудники местных администраций и органов власти Ленинградской области.

Во Всеволожском районе субботник начался еще в пятницу — убирались на территории близ Лютеранского кладбища, в парке на Румболовской горе, вокруг парка на Песчанке и на Юбилейной площади.

«Нам не страшен снег и холод — нам важнее чистый город»: под таким лозунгом проходил сегодня субботник в Сланцах. Жители города, волонтеры, активисты несмотря на довольно прохладную и даже местами снежную погоду, взяли в руки грабли, мешки и отправились наводить чистоту на общественной территории «Яблоневый сад». Уже в следующем году территорию начнут благоустраивать на основании выбранного дизайн-проекта. Какой именно проект будет реализован — решать жителям.

В Тихвине общегородской субботник развернулся на берегу Вязитского ручья у Дворца культуры им. Н.А. Римского-Корсакова. Тихвинцы пришли семьями. Информационные стенды демонстрировали, какие проекты благоустройства этой территории можно будет выбрать на голосовании, которые откроется 26 апреля на единой федеральной платформе.

В Кингисеппском районе в Михайловской мызе накануне жители не только поработали физически, но и приобщились к истории края, узнав что-то новое о живших здесь прежде родственниках великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Местный историк-краевед Андрей Белобородов планирует целую серию подобных мероприятий. Сегодня в Кингисеппе жители вместе с сотрудниками местной администрации убирали памятные места, связанные с Великой Отечественной.

В Гатчине жители вышли на уборку участка от станции переливания крови до Красносельского шоссе. Эта территория была выбрана горожанами в ходе рейтингового голосования для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В Шлиссельбурге убирали откосы Малоневского, Староладожского каналов.

В Ломоносовском районе убирали памятные места, в том числе знаменитый мемориал на горе «Колокольная». Кроме того, волонтеры поработали в ООПТ «Лебяжий» на берегу Финского залива.

В Приозерском районе жители активно убирали площадки на придомовых территориях. В самом Приозерске активисты «Единой России» работали на о. Скалистый — убирали мусор на пляже и близлежащей к нему территории.

В Подпорожском районе волонтеры совместно с юнармейцами отряда им. Чебыкина В.Л. МБОУ «Подпорожская СОШ №3», а также специалистами администрации провели субботник на территории памятного знака на месте подвига старшего сержанта 326 стрелкового полка 21 стрелковой дивизии, Героя Советского Союза В.Л. Полещука и памятного знака на рубеже обороны «Здесь в 1941 году остановлен враг».

На территории Лужского района, где как уже подсчитали, в субботнике приняли участие порядка 3000 человек — жители прибирались в своих дворах, представители организаций и сотрудники районной и администраций поселений на своих и общественных территориях.

Не остались в стороне от субботника и ленинградские медики. Коллектив областной клинической больницы не только вышел на уборку обширной прилегающей к комплексу территории, но и записал музыкальный видеоролик с призывом ко всем ленинградцам — поучаствовать в субботнике.

Напомним, администрация области проводит конкурс для участников субботника с разными призами: часами, термосами, блокнотами. Для участия достаточно разместить ВКонтакте и Инстаграме фото или видео с хэштегом #субботник47.

Субботники в Ленинградской области идут с середины апреля. До 9 Мая предстоит поработать на территории памятных зон и братских захоронений. 2021 год объявлен Годом Чистой воды, поэтому жители и профильные службы также выйдут на побережья озер, рек, Финского залива и очистят их от мусора.