Генеральная уборка удалась!

«Сегодня все наши районы,
как и другие регионы России, активно участвуют в субботнике. Даже если пошел
снег, как в Гатчине, — вышли на уборку.
Я призываю всех активных жителей участвовать в субботниках. Это дело
добровольное. Иногда от слов и недовольства надо перейти к делу. Очень многие
мои знакомые будут участвовать в уборке территорий даже после рабочего дня —
вечера у нас уже светлые», — отметил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко. Он вместе с командой47 в день Всероссийского субботника привел в
порядок Петровскую набережную Выборга.
«Как показал субботник,
на этом месте любят отдыхать, а вот убирают за собой не все. Ржавая колючая проволока
и канаты, сухие ветки и остатки пикников — с территории вывезли кубометры
мусора, — прокомментировал глава региона. — Место для субботника сегодня
выбрали интересное. Здесь раньше были воинские склады. Минобороны передало
территорию Выборгскому району. Уверен, здесь должна быть рекреационная зона. А
в ближайшее время используем эту территорию для стоянки байкеров на
международном фестивале — она и близко к центру, и участники не будут мешать
местным жителям. А в будущем, может быть, построим здесь какой-нибудь
университетский кампус».
На субботник во всех
районах Ленинградской области массово вышли жители, целыми семьями, активисты
общественных объединений, волонтеры, школьники, сотрудники местных
администраций и органов власти Ленинградской области.
Во Всеволожском районе
субботник начался еще в пятницу — убирались на территории близ Лютеранского
кладбища, в парке на Румболовской горе, вокруг парка на Песчанке и на Юбилейной
площади.
«Нам не страшен снег и
холод — нам важнее чистый город»: под таким лозунгом проходил сегодня субботник
в Сланцах. Жители города, волонтеры,
активисты несмотря на довольно прохладную и даже местами снежную погоду, взяли
в руки грабли, мешки и отправились наводить чистоту на общественной территории
«Яблоневый сад». Уже в следующем году территорию начнут благоустраивать на
основании выбранного дизайн-проекта. Какой именно проект будет реализован —
решать жителям.
В Кингисеппском районе в
Михайловской мызе накануне жители не только поработали физически, но и
приобщились к истории края, узнав что-то новое о живших здесь прежде
родственниках великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Местный
историк-краевед Андрей Белобородов планирует целую серию подобных мероприятий.
Сегодня в Кингисеппе жители вместе с сотрудниками местной администрации убирали
памятные места, связанные с Великой Отечественной.
В Гатчине жители вышли на
уборку участка от станции переливания крови до Красносельского шоссе. Эта
территория была выбрана горожанами в ходе рейтингового голосования для
благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В Шлиссельбурге убирали
откосы Малоневского, Староладожского каналов.
В Ломоносовском районе
убирали памятные места, в том числе знаменитый мемориал на горе «Колокольная».
Кроме того, волонтеры поработали в ООПТ «Лебяжий» на берегу Финского залива.
В Приозерском районе
жители активно убирали площадки на придомовых территориях. В самом Приозерске
активисты «Единой России» работали на о. Скалистый — убирали мусор на пляже и
близлежащей к нему территории.
В Подпорожском районе
волонтеры совместно с юнармейцами отряда им. Чебыкина В.Л. МБОУ «Подпорожская
СОШ №3», а также специалистами администрации провели субботник на территории
памятного знака на месте подвига старшего сержанта 326 стрелкового полка 21
стрелковой дивизии, Героя Советского Союза В.Л. Полещука и памятного знака на
рубеже обороны «Здесь в 1941 году остановлен враг».
На территории Лужского
района, где как уже подсчитали, в субботнике приняли участие порядка 3000
человек — жители прибирались в своих дворах, представители организаций и
сотрудники районной и администраций поселений на своих и общественных
территориях.
Не остались в стороне от
субботника и ленинградские медики. Коллектив областной клинической больницы не
только вышел на уборку обширной прилегающей к комплексу территории, но и
записал музыкальный видеоролик с призывом ко всем ленинградцам — поучаствовать
в субботнике.
Напомним, администрация
области проводит конкурс для участников субботника с разными призами: часами,
термосами, блокнотами. Для участия достаточно разместить ВКонтакте и Инстаграме
фото или видео с хэштегом #субботник47.
Субботники в
Ленинградской области идут с середины апреля. До 9 Мая предстоит поработать на
территории памятных зон и братских захоронений. 2021 год объявлен Годом Чистой
воды, поэтому жители и профильные службы также выйдут на побережья озер, рек,
Финского залива и очистят их от мусора.