Остановите мошенничество! Просто не берите трубку…

18-го
апреля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 21-летняя
девушка, которой позвонила неизвестная, ввела в заблуждение, заставила
предоставить данные банковской карты «для приостановления мошеннических
действий», а также продиктовать пароль из смс. После выполнения всех инструкций
злоумышленницы с карты исчезло 70 тысяч рублей.
17-го
апреля в полицию поступило заявление от 67-летней жительницы Прибытково,
которой также звонила незнакомая женщина. Она представилась сотрудницей
Центробанка и сообщила, что у пенсионерки накопились бонусы по вкладу, которые
необходимо перечислить на дебетовую карту. После этого звонившая вынудила
женщину сообщить ей данные карты и код из смс. Больше никто не звонил, никаких
сообщений не поступало. Когда пенсионерка обратилась в свой банк, сотрудник
сообщил, что с ее кредитки было списано порядка 190 тысяч рублей, а со
сберегательного счета – сто тысяч.
15-го
апреля в дежурную часть гатчинской полиции обратилась 44-летняя жительница
Гатчинского района, работающая администратором магазина. Ей позвонила
неизвестная, представилась сотрудницей банка и сказала, что с картой женщины
происходят подозрительные операции. Для обеспечения сохранности денежных
средств необходимо снять все деньги и перевести их на виртуальный счет. Что она
и сделала. Сняла 482 тысячи рублей и перевела их на счет, который продиктовала
мошенница.
По
фактам мошенничества и краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.