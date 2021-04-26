Остановите мошенничество! Просто не берите трубку…

18-го апреля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 21-летняя девушка, которой позвонила неизвестная, ввела в заблуждение, заставила предоставить данные банковской карты «для приостановления мошеннических действий», а также продиктовать пароль из смс. После выполнения всех инструкций злоумышленницы с карты исчезло 70 тысяч рублей.

17-го апреля в полицию поступило заявление от 67-летней жительницы Прибытково, которой также звонила незнакомая женщина. Она представилась сотрудницей Центробанка и сообщила, что у пенсионерки накопились бонусы по вкладу, которые необходимо перечислить на дебетовую карту. После этого звонившая вынудила женщину сообщить ей данные карты и код из смс. Больше никто не звонил, никаких сообщений не поступало. Когда пенсионерка обратилась в свой банк, сотрудник сообщил, что с ее кредитки было списано порядка 190 тысяч рублей, а со сберегательного счета – сто тысяч.

15-го апреля в дежурную часть гатчинской полиции обратилась 44-летняя жительница Гатчинского района, работающая администратором магазина. Ей позвонила неизвестная, представилась сотрудницей банка и сказала, что с картой женщины происходят подозрительные операции. Для обеспечения сохранности денежных средств необходимо снять все деньги и перевести их на виртуальный счет. Что она и сделала. Сняла 482 тысячи рублей и перевела их на счет, который продиктовала мошенница.

По фактам мошенничества и краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.