Поздравляем дебютантов «Олимпии»

Традиционный фестиваль проходил в культурном центре поселка Новый Свет. Выступающих было много, они приехали в Гатчинский район из разных городов и поселков Ленинградской области, из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Воспитанники юниорского ансамбля «Олимпии» показали и подтвердили профессиональный уровень школы, который был отмечен всеми членами жюри без исключения. Итог - диплом лауреатов первой степени в номинации «Классический стилизованный танец» (средняя возрастная категория) и благодарственные письма тренерам-хореографам: Владимиру Федоровичу, Людмиле Александровне, Марине Владимировне Карпуниным.