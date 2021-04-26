Поздравляем дебютантов «Олимпии»

Поздравляем дебютантов «Олимпии»

Юниорский ансамбль Гатчинской городской школы спортивного бального танца «Олимпия» успешно дебютировал на Х открытом областном фестивале «Первые ласточки 2021».

Рубрики : Культура     26 Apr 2021

Традиционный фестиваль проходил в культурном центре поселка Новый Свет. Выступающих было много, они приехали в Гатчинский район из разных городов и поселков Ленинградской области, из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.

Воспитанники юниорского ансамбля «Олимпии» показали и подтвердили профессиональный уровень школы, который был отмечен всеми членами жюри без исключения. Итог - диплом лауреатов первой степени в номинации «Классический стилизованный танец» (средняя возрастная категория) и благодарственные письма тренерам-хореографам: Владимиру Федоровичу, Людмиле Александровне, Марине Владимировне Карпуниным.

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