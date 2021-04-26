Поздравляем дебютантов «Олимпии»

Традиционный
фестиваль проходил в культурном центре поселка Новый Свет. Выступающих было
много, они приехали в Гатчинский район из разных городов и поселков
Ленинградской области, из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.
Воспитанники
юниорского ансамбля «Олимпии» показали и подтвердили профессиональный уровень
школы, который был отмечен всеми членами жюри без исключения. Итог - диплом лауреатов
первой степени в номинации «Классический стилизованный танец» (средняя
возрастная категория) и благодарственные письма тренерам-хореографам: Владимиру
Федоровичу, Людмиле Александровне, Марине Владимировне Карпуниным.