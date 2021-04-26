«Рыцарский турнир» в Музее Гатчины

«Рыцарский турнир» в Музее Гатчины

В воскресенье – 18-го апреля – в Музее истории Гатчины прошла презентация авторской программы Игоря Никифорова «Рыцарский турнир». Участники – ученики с 1 по 5 класс и дошкольники – получили массу положительных эмоций и новые исторические знания.

Рубрики : Общество     26 Apr 2021

Ребятам показали слайды, иллюстрирующие жизнь средневековых рыцарей, и рассказали об основных рыцарских традициях и правилах. После познавательной части желающие приняли участие в турнире – с помощью специального реквизита. Новоиспеченные рыцари учились подковывать лошадей, демонстрировали силу и точность удара молотком и сражались на копьях в конном поединке. Не обошлось и без прекрасных дам и королевы красоты.

Завершилось мероприятие песней Игоря Никифорова, которую под аккомпанемент автора исполнила Наталья Веретенникова – «Голос Гатчины».

…Житель Гатчины Игорь Викторович Никифоров – пенсионер, а в свое время – сотрудник Гатчинского дворца-музея.

- После ряда лет работы во дворце, в том числе и экскурсоводом, я создал свою авторскую программу, основываясь на исторических и технических возможностях, – рассказывает Игорь Викторович. – Два сезона я работал в Приоратском дворце, теперь решил провести пробу-презентацию с новыми макетами в Музее истории Гатчины. Программа посвящена рыцарским турнирам, проходившим в Средние века в странах Европы. Павел I перед смертью вызвал на рыцарские состязания всех королей Европы, стремясь навести мир, что ему, правда, не удалось, но зато его правнук – Александр III этого добился: 13 лет Россия жила в мире.

…Программа рассчитана на детей от 6 до 11 лет и способствует развитию интереса к истории. Это особенно актуально в год, объявленный в Гатчине годом Павла I, имевшего непосредственное отношение к рыцарству.


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