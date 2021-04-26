«Рыцарский турнир» в Музее Гатчины

Ребятам показали слайды, иллюстрирующие жизнь
средневековых рыцарей, и рассказали об основных рыцарских традициях и правилах.
После познавательной части желающие приняли участие в турнире – с помощью
специального реквизита. Новоиспеченные рыцари учились подковывать лошадей,
демонстрировали силу и точность удара молотком и сражались на копьях в конном
поединке. Не обошлось и без прекрасных дам и королевы красоты.
Завершилось мероприятие песней Игоря Никифорова,
которую под аккомпанемент автора исполнила Наталья Веретенникова – «Голос
Гатчины».
…Житель Гатчины Игорь Викторович Никифоров –
пенсионер, а в свое время – сотрудник Гатчинского дворца-музея.
- После ряда лет работы во дворце, в том числе и
экскурсоводом, я создал свою авторскую программу, основываясь на исторических и
технических возможностях, – рассказывает Игорь Викторович. – Два сезона я
работал в Приоратском дворце, теперь решил провести пробу-презентацию с новыми
макетами в Музее истории Гатчины. Программа посвящена рыцарским турнирам, проходившим
в Средние века в странах Европы. Павел I перед смертью вызвал на рыцарские состязания всех
королей Европы, стремясь навести мир, что ему, правда, не удалось, но зато его
правнук – Александр III этого добился: 13 лет Россия
жила в мире.
…Программа рассчитана на детей от 6 до 11 лет и
способствует развитию интереса к истории. Это особенно актуально в год,
объявленный в Гатчине годом Павла I,
имевшего непосредственное отношение к рыцарству.