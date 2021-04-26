Скалолазы в ожидании скалодрома будущего

Отделение скалолазания Гатчинской ДЮСШ №2 было открыто в Доме физкультуры ПИЯФ в 1991 году. Гатчинский скалодром рос и усложнялся вместе с развитием этого вида спорта. Но время изменилось, как и требования к скалодромам. Гатчинский скалодром закрыли. Три года назад, оказавшись за дверью в начале учебного года, гатчинские скалолазы продемонстрировали спортивную выдержку, уверовав, что решение будет найдено.

Что изменилось с тех пор? Спортивно-оздоровительный комплекс ПИЯФ стал муниципальным автономным учреждением Гатчинского муниципального района и называется теперь «Центр развития физической культуры и спорта «Волна». Существующая конструкция скалодрома по-прежнему не отвечает требованиям безопасности и не может быть использована для занятий детей, скалодром не сертифицирован и морально устарел. Занятия проходят на высоте не более 2 м, что не отвечает требованиям полноценной подготовки спортсменов. Поэтому спортсмены ДЮСШ продолжают тренироваться на спортивных объектах Санкт-Петербурга, что неудобно и экономически невыгодно как для учреждения, так и для родителей. Дети с тренером еду на автобусе, метро, трамвае… С 2017 по 2021 года на аренду скалодрома в Санкт-Петербурге было потрачено более 2 млн рублей, не говоря уже о транспортных расходах родителей обучающихся.

Тем не менее, на данный момент в отделении скалолазания обучаются 186 человек, в том числе 23 дошкольника на базе детского сада № 52. Желающих заниматься гораздо больше. Спортсмены Гатчинской ДЮСШ №2 составляют основу сборной команды Ленинградской области по скалолазанию, успешно выступают на соревнованиях высокого уровня. Мастер спорта Сергей Тюпышев входит в состав сборной команды России, кандидат в Олимпийскую команду России; четыре человека – в составе юношеской сборной команды России (Екатерина Васичкова (КМС, чемпионка Спартакиады молодежи России 2019 года, серебряный призер Первенства России 2021 года), Максим Миллер (КМС, серебряный призер Первенства России 2021 года), Захар Воробьев (I спортивный разряд), Иван Балакаев (I спортивный разряд).

22-28 марта 2021 года в городе Пермь прошло Первенство России и Всероссийские юношеские соревнования по скалолазанию, где Екатерина Васичкова и Максим Миллер стали серебряными призерами и вошли в состав юношеской сборной команды для участие в Первенстве Европы.

Спортивное скалолазание включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио летом 2021 года.

По инициативе «Гатчинской правды», представители спортивного актива и общественности встретились с главой администрации Гатчинского района, руководителем региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Людмилой Нещадим и вместе обсудили перспективы отделения скалолазания.

Встреча прошла в региональной общественной приемной. Спортсмены рассказали о своих успехах, показали фотографии современных скалодромов, на которых мечтают тренироваться гатчинцы, чтобы прославлять своими победами родной город.

Людмила Нещадим поблагодарила спортсменов и всех неравнодушных за активную гражданскую позицию, а коллектив центра «Волна» за то, что уже многое удалось сделать за счет средств, которые он зарабатывает своей деятельностью. На сегодняшний момент первоочередными задачами для учреждения являются ремонт кровли, которая в аварийном состоянии, а также ремонт душевых, раздевалок и замена паркета в большом спортивном зале.

Также в 2020 году были выделены средства на подготовку рабочей документации на строительство нового скалодрома в помещении учреждения. По ценам третьего квартала 2020 года на строительство скалодрома нужно более 9 млн рублей.

В ходе встречи решили в этом году смету актуализировать (изменились требования к сметной документации), получить положительное заключение экспертизы и заявиться в районный бюджет уже на следующий год, при этом, учитывая возможность включения в областной бюджет.

- Будет проект - предусмотрим деньги. Но в текущих условиях быстрее построить скалодром, при всем желании, мы никак не сможем. Остается много вопросов, которые ждут своего решения. И работу нужно выстраивать по приоритетности, - пояснила Людмила Нещадим.

Пока в Гатчине нет нового скалодрома, в качестве временной меры поддержки спортсменов будут подготовлены предложения по обеспечению транспортом команды отделения скалолазания для того, чтобы они могли ездить тренироваться на специализированные площадки в Санкт-Петербурге.

На будущее поступило предложение при проектировании школ и детских садов предусматривать возможность размещения специального оборудования для обучения начальным навыкам скалолазания.

Спортсмены встречей остались довольны.

- Мы верим вам, спасибо за открытый диалог, - сказала настоящий фанат своей профессии, тренер по скалолазанию Гатчинской ДЮСШ №2, специалист высшей квалификационной категории, ведущий тренер-преподаватель Северо-Западного Федерального округа, председатель Федерации скалолазания Ленинградской области Галина Новикова и от команды гатчинских скалолазов поблагодарила Людмилу Нещадим за поддержку.



