Завтра отключат свет в Гатчинском районе

Завтра отключат свет в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     26 Apr 2021

27.04.21 с 10:00 до 17:00                 

Сиверское ГП:  

п.Сиверский, ул. Крылова, ул. Декабристов, ул. Огородникова, Комсомольский пр-т.         

 

27.04.21 с 10:00 до 17:00                 

Сусанинское СП:

д. Красницы,

д. Ковшово,

СНТ "Волна", СНТ "Ручеек", ДНП "Лес", сад-во "Лена", сад-во "Искорка".

 

27.04.21 с 10:00 до 17:00                 

Сяськелевское СП:

д. Кастино.

 

27.04.21 с 09:30 до 17:00 (с отключением на 2 часа)          

Пудостьское СП:

д. Терволово, ул. Школьная. 

 

27.04.21 с 10:00 до 16:00                

Веревское СП:

д. Большое Верево,

д. Малое Верево (частично),

СНТ "Зайцево".            

 

27.04.21 с 10:00 до 17:00                

Вырицкое СП:

д. Новинка, ул. Ракитинская, ул. Лесная, ул. Новая.   

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