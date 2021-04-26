Завтра отключат свет в Гатчинском районе

27.04.21 с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
п.Сиверский,
ул. Крылова, ул. Декабристов, ул. Огородникова, Комсомольский пр-т.
27.04.21 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
д. Красницы,
д. Ковшово,
СНТ
"Волна", СНТ "Ручеек", ДНП "Лес", сад-во
"Лена", сад-во "Искорка".
27.04.21 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д.
Кастино.
27.04.21 с 09:30 до 17:00 (с отключением на 2 часа)
Пудостьское СП:
д.
Терволово, ул. Школьная.
27.04.21 с 10:00 до 16:00
Веревское СП:
д.
Большое Верево,
д. Малое
Верево (частично),
СНТ
"Зайцево".
27.04.21 с 10:00 до 17:00
Вырицкое СП:
д. Новинка,
ул. Ракитинская, ул. Лесная, ул. Новая.