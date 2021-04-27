«Корюшка идет!» ждёт рыболовов-спортсменов

Предварительную
регистрацию до 17.00 13 мая проводит комитет по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Заявки в свободной форме
принимаются в письменном виде по почте (191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного,
д.3, кабинет 2-31), по электронной почте (vi_zaychenko@lenreg.ru) или по
телефону 539-48-87. Также регистрацию можно будет пройти на месте перед началом
соревнований.
По правилам соревнования
проводятся с использованием поплавочных, донных снастей или спиннинговой
системы, с общим количеством крючков не более двух, соревнования проводятся в
личном зачете, состоят из одного тура в один этап, первое место в туре
соревнований занимает участник с наибольшим весом улова.