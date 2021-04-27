«Корюшка идет!» ждёт рыболовов-спортсменов

Предварительную регистрацию до 17.00 13 мая проводит комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Заявки в свободной форме принимаются в письменном виде по почте (191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, кабинет 2-31), по электронной почте (vi_zaychenko@lenreg.ru) или по телефону 539-48-87. Также регистрацию можно будет пройти на месте перед началом соревнований.

По правилам соревнования проводятся с использованием поплавочных, донных снастей или спиннинговой системы, с общим количеством крючков не более двух, соревнования проводятся в личном зачете, состоят из одного тура в один этап, первое место в туре соревнований занимает участник с наибольшим весом улова.