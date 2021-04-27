«Корюшка идет!» ждёт рыболовов-спортсменов

«Корюшка идет!» ждёт рыболовов-спортсменов

Начался прием заявок на соревнования по любительскому лову рыбы в рамках фестиваля «Корюшка идет!». Третьи ежегодные состязания по рыбной ловле в акватории реки Волхов, на Кубок Губернатора Ленинградской области пройдут 15 мая: начало в 10.00 на набережной Ладожской Флотилии в городе Новая Ладога. К соревнованиям допускаются лица, достигшие совершеннолетнего возраста, а также несовершеннолетние в сопровождении взрослых.

Рубрики : Общество     27 Apr 2021

Предварительную регистрацию до 17.00 13 мая проводит комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Заявки в свободной форме принимаются в письменном виде по почте (191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, кабинет 2-31), по электронной почте (vi_zaychenko@lenreg.ru) или по телефону 539-48-87. Также регистрацию можно будет пройти на месте перед началом соревнований.

По правилам соревнования проводятся с использованием поплавочных, донных снастей или спиннинговой системы, с общим количеством крючков не более двух, соревнования проводятся в личном зачете, состоят из одного тура в один этап, первое место в туре соревнований занимает участник с наибольшим весом улова.

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