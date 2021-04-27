Миллионы саженцев – для лесов Ленинградской области

В 2021 году запланированы посадки леса на площади не менее 8,8 тыс. га. Около 70% от этого объема будет высажено в весенний лесокультурный сезон. Для проведения работ область полностью обеспечена качественным посадочным материалом основных лесообразующих пород – сосны обыкновенной и ели европейской.

По итогам 2020 года Ленинградская область вошла в топ-5 регионов РФ по лесовосстановлению, высадив 8,9 тысяч гектар новых лесов, 101% от плана.

В лесных питомниках, входящих в структуру Управления лесами Ленинградской области, идет отгрузка посадочного материала для лесовосстановления и посев семян для нового лесохозяйственного года.

В Лужском лесном селекционно-семеноводческом центре кассетами с высеянными семенами будущих сосен и елей уже заполнено 8 теплиц, в которых вырастит более 3 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой и высокими наследственными свойствами.

Работы по посадкам леса идут в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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