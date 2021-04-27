Миллионы саженцев – для лесов Ленинградской области

В 2021 году запланированы
посадки леса на площади не менее 8,8 тыс. га. Около 70% от этого объема будет
высажено в весенний лесокультурный сезон. Для проведения работ область
полностью обеспечена качественным посадочным материалом основных лесообразующих
пород – сосны обыкновенной и ели европейской.
По итогам 2020 года
Ленинградская область вошла в топ-5 регионов РФ по лесовосстановлению, высадив
8,9 тысяч гектар новых лесов, 101% от плана.
В лесных питомниках,
входящих в структуру Управления лесами Ленинградской области, идет отгрузка
посадочного материала для лесовосстановления и посев семян для нового
лесохозяйственного года.
В Лужском лесном
селекционно-семеноводческом центре кассетами с высеянными семенами будущих
сосен и елей уже заполнено 8 теплиц, в которых вырастит более 3 млн штук
сеянцев с закрытой корневой системой и высокими наследственными свойствами.
Работы по посадкам леса
идут в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального
проекта «Экология», разработанного в соответствии с указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина.
#нацпроект47