«Отражается небо в лесу, как в воде…»

Водные стихии Земли - реки, озёра, моря и океаны - во все времена воспевались поэтами, и продолжают приковывать к себе внимание и сейчас. Сусанинский культурно-досуговый центр решил не оставаться в стороне от значимой темы и организовал конкурс, в котором приняли участие ученики Семринской начальной школы, Кобраловской основной школы, а также все желающие и любящие поэзию жители.

В состав жюри вошли: директор Семринской начальной школы С.В. Невзорова, поэтесса Т.Е.Тихомирова и главный библиотекарь п. Семрино Т.А. Ерошенкова. Прослушав все выступления, жюри вынесло вердикт о присвоении всем конкурсантам грамот за участие, а победителями в своих возрастных категориях стали: Алиса Ким (младшая группа), Евангелина Борисова (средняя) и Валентин Юданов (старшая).

Хочется сказать слова благодарности всем детям, а также их родителям за помощь в организации конкурса на такую значимую для всех нас тему.

Татьяна Самкова,

художественный руководитель досугового центра п. Семрино