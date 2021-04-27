«Отражается небо в лесу, как в воде…»

Водные стихии Земли
- реки, озёра, моря и океаны - во все времена воспевались поэтами, и продолжают
приковывать к себе внимание и сейчас. Сусанинский культурно-досуговый центр
решил не оставаться в стороне от значимой темы и организовал конкурс, в котором
приняли участие ученики Семринской начальной школы, Кобраловской основной школы,
а также все желающие и любящие поэзию жители.
В состав жюри вошли:
директор Семринской начальной школы С.В. Невзорова, поэтесса Т.Е.Тихомирова и главный
библиотекарь п. Семрино Т.А. Ерошенкова. Прослушав все выступления, жюри вынесло
вердикт о присвоении всем конкурсантам грамот за участие, а победителями в
своих возрастных категориях стали: Алиса Ким (младшая группа), Евангелина
Борисова (средняя) и Валентин Юданов (старшая).
Хочется сказать
слова благодарности всем детям, а также их родителям за помощь в организации
конкурса на такую значимую для всех нас тему.
Татьяна Самкова,
художественный
руководитель досугового центра п. Семрино