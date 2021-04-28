Цифра — на службе «Скорой помощи»

В рамках регионального проекта «Создание единого
цифрового контура в здравоохранении» нацпроекта «Здравоохранение» в
Ленинградской области закуплено 167 планшетов. На них предустановлено
программное обеспечение, позволяющие медицинским работникам получать и
передавать необходимые медицинские сведения в режиме реального времени.
«На практике это выглядит следующим образом: вызов
поступает в диспетчерскую, затем информация о вызове передается на планшет
бригады. Медики, нажимая всего одну кнопку, получают полную информацию о
заявителе, о пациенте, о причинах вызова скорой медицинской помощи и месте ее
вызова», — рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской
области Сергей Вылегжанин.
Сотрудник бригады скорой помощи вносит все
необходимые данные не в «бумажный вариант» карты вызова, а непосредственно в
систему посредством заполнения определенных полей на планшете. Кроме того,
программа позволяет сотрудникам бригады получать информацию о пациенте на
вызове – например, о его хронических заболеваниях, предыдущих вызовах,
назначенном лечении и диагнозах.
Работа с планшетом возможна и вне зоны доступа сети
мобильной связи — внесенные данные автоматически синхронизируются при появлении
такого доступа для устройства. Все коммуникации по передаче данных о пациенте
производятся по защищенным каналам связи.
В среднем за сутки поступает почти 1600 вызовов
скорой помощи со всей территории региона. Всего же с начала 2021 года бригады
скорой помощи Ленинградской области выезжали к пациентам более 183 тысяч раз.
Ежедневно на работу в области заступает 163 бригады скорой помощи.