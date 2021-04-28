Цифра — на службе «Скорой помощи»

В рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» нацпроекта «Здравоохранение» в Ленинградской области закуплено 167 планшетов. На них предустановлено программное обеспечение, позволяющие медицинским работникам получать и передавать необходимые медицинские сведения в режиме реального времени.

«На практике это выглядит следующим образом: вызов поступает в диспетчерскую, затем информация о вызове передается на планшет бригады. Медики, нажимая всего одну кнопку, получают полную информацию о заявителе, о пациенте, о причинах вызова скорой медицинской помощи и месте ее вызова», — рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Сотрудник бригады скорой помощи вносит все необходимые данные не в «бумажный вариант» карты вызова, а непосредственно в систему посредством заполнения определенных полей на планшете. Кроме того, программа позволяет сотрудникам бригады получать информацию о пациенте на вызове – например, о его хронических заболеваниях, предыдущих вызовах, назначенном лечении и диагнозах.

Работа с планшетом возможна и вне зоны доступа сети мобильной связи — внесенные данные автоматически синхронизируются при появлении такого доступа для устройства. Все коммуникации по передаче данных о пациенте производятся по защищенным каналам связи.

В среднем за сутки поступает почти 1600 вызовов скорой помощи со всей территории региона. Всего же с начала 2021 года бригады скорой помощи Ленинградской области выезжали к пациентам более 183 тысяч раз. Ежедневно на работу в области заступает 163 бригады скорой помощи.