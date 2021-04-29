Два счёта – три карты

35-летняя жительница поселка Мыза-Ивановка – ведущий специалист договорного отдела – покупала на «Авито» щенка породы хаски. Неизвестный путем обмана, разместив заведомо ложные сведения, вынудил женщину перевести ему на Qiwi банк более 5000 рублей. После чего перестал выходить на связь. В результате – ни денег, ни щенка.

21-го апреля в полицию обратился 50-летний житель Гатчины: неизвестный злоумышленник под предлогом предоставления брокерских услуг в интернете обманом завладел его деньгами в сумме, без малого, 760 тысяч рублей. Эти деньги потерпевший перевел на два банковских счета и три карты, указанные мошенником.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.