Два счёта – три карты

35-летняя жительница
поселка Мыза-Ивановка – ведущий специалист договорного отдела – покупала на
«Авито» щенка породы хаски. Неизвестный путем обмана, разместив заведомо ложные
сведения, вынудил женщину перевести ему на Qiwi банк более 5000 рублей. После
чего перестал выходить на связь. В результате – ни денег, ни щенка.
21-го апреля в полицию
обратился 50-летний житель Гатчины: неизвестный злоумышленник под предлогом
предоставления брокерских услуг в интернете обманом завладел его деньгами в
сумме, без малого, 760 тысяч рублей. Эти деньги потерпевший перевел на два
банковских счета и три карты, указанные мошенником.
По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело.