«Крышечки ДоброТЫ» объединяют!

Школьники принесли два
больших пакета разноцветных крышечек. Как рассказала классный руководитель
Илона Сергеевна Урасова, ребята с удовольствием откликнулись на предложение
принять участие в акции «Крышечки ДоброТЫ» и вместе со своими родителями
достаточно быстро собрали два больших пакета крышечек. «И это только начало», -
пообещали ребята.
Напомним, редакция газеты
«Гатчинская правда» присоединилась к проекту «Крышечки ДоброТЫ», в рамках
которого собранные пластиковые крышечки от кефира, молока, газировки и других
продуктов отправляют на переработку, а вырученные средства – на помощь детям с
особенностями развития. Мы открыли пункт по сбору крышечек с маркировкой «2»
HDPE.
Адрес и время работы
пункта сбора крышечек: Гатчина, ул. Хохлова, 15, офис редакции, будние дни с 10
до 16 часов.
Подробнее о проекте
«Крышечки ДоброТЫ» вы можете прочитать по ссылке
https://gtn-pravda.ru/2021/03/29/malenkie-krishechki-dobroti-nesut-bolshoe-dobro.html