«Крышечки ДоброТЫ» объединяют!

Школьники принесли два больших пакета разноцветных крышечек. Как рассказала классный руководитель Илона Сергеевна Урасова, ребята с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в акции «Крышечки ДоброТЫ» и вместе со своими родителями достаточно быстро собрали два больших пакета крышечек. «И это только начало», - пообещали ребята.

Напомним, редакция газеты «Гатчинская правда» присоединилась к проекту «Крышечки ДоброТЫ», в рамках которого собранные пластиковые крышечки от кефира, молока, газировки и других продуктов отправляют на переработку, а вырученные средства – на помощь детям с особенностями развития. Мы открыли пункт по сбору крышечек с маркировкой «2» HDPE.

Адрес и время работы пункта сбора крышечек: Гатчина, ул. Хохлова, 15, офис редакции, будние дни с 10 до 16 часов.

Подробнее о проекте «Крышечки ДоброТЫ» вы можете прочитать по ссылке https://gtn-pravda.ru/2021/03/29/malenkie-krishechki-dobroti-nesut-bolshoe-dobro.html