Почему Mercedes-Benz G-Class хорошо сохраняет стоимость

Есть еще
одна вещь, которая сравнительно мало меняется у нее со временем — цена.
Понятно, что новый экземпляр стоит дорого, но и на вторичном
рынке просят больше, чем можно было бы ожидать от авто с пробегом.
Разберемся,
действительно ли G-Class обесценивается медленнее других, а если да — то почему
так.
Стандартный
гелендваген дешевеет 45.2% за пять лет
Так
насчитали эксперты платформы bestvin.ru,
которая специализируется на вторичном авторынке. Они провели исследование, в
котором проанализировали 7.7 миллиона новых и подержанных машин, чтобы
выяснить, какие бренды, модели и классы обесцениваются сильнее других за первую
пятилетку после продажи.
Так вот,
средний показатель вообще — 49.1%; для SUV, к которым относятся и гелики —
51.6%. Два других модельных ряда "Мерседес" — E-Class и S-Class — вообще попали
в первую десятку самых невыгодных в плане возможной перепродажи авто, 69% и
67.1% соответственно.
Выходит,
G-класс показал результат лучше среднего буквально во всех категориях. Это тем
более удивительно, что роскошные машины имеют тенденцию быстрее терять в
стоимости.
Практичность,
статус, постоянство
Это три
основные причины, почему Mercedes G хорошо сохраняет цену.
Автомобиль
имеет действительно высокую проходимость — это настоящий внедорожник по сути и
по возможностям, а не только по размерам и внешнему виду. Такие транспортные
средства в целом хорошо держат стоимость из-за своей практичности.
"Мерседес"
— сам по себе статусный бренд, но G-Class выделяется даже на фоне своих
сородичей по марке. С его маскулинной крутизной, прямотой и непосредственностью
мало что на рынке сравнится.
Внешность
практически не менялась с самого начала, и экземпляр десятилетней давности
выглядит почти так же, как и современный. Значит, можно купить подержанный и не
бояться выглядеть отставшим от жизни — это придает дополнительную ценность.
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