Почему Mercedes-Benz G-Class хорошо сохраняет стоимость

Есть еще одна вещь, которая сравнительно мало меняется у нее со временем — цена. Понятно, что новый экземпляр стоит дорого, но и на вторичном рынке просят больше, чем можно было бы ожидать от авто с пробегом.

Разберемся, действительно ли G-Class обесценивается медленнее других, а если да — то почему так.

Стандартный гелендваген дешевеет 45.2% за пять лет

Так насчитали эксперты платформы bestvin.ru, которая специализируется на вторичном авторынке. Они провели исследование, в котором проанализировали 7.7 миллиона новых и подержанных машин, чтобы выяснить, какие бренды, модели и классы обесцениваются сильнее других за первую пятилетку после продажи.

Так вот, средний показатель вообще — 49.1%; для SUV, к которым относятся и гелики — 51.6%. Два других модельных ряда "Мерседес" — E-Class и S-Class — вообще попали в первую десятку самых невыгодных в плане возможной перепродажи авто, 69% и 67.1% соответственно.

Выходит, G-класс показал результат лучше среднего буквально во всех категориях. Это тем более удивительно, что роскошные машины имеют тенденцию быстрее терять в стоимости.

Практичность, статус, постоянство

Это три основные причины, почему Mercedes G хорошо сохраняет цену.

Автомобиль имеет действительно высокую проходимость — это настоящий внедорожник по сути и по возможностям, а не только по размерам и внешнему виду. Такие транспортные средства в целом хорошо держат стоимость из-за своей практичности.

"Мерседес" — сам по себе статусный бренд, но G-Class выделяется даже на фоне своих сородичей по марке. С его маскулинной крутизной, прямотой и непосредственностью мало что на рынке сравнится.

Внешность практически не менялась с самого начала, и экземпляр десятилетней давности выглядит почти так же, как и современный. Значит, можно купить подержанный и не бояться выглядеть отставшим от жизни — это придает дополнительную ценность.



