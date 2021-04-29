«Президентские спортивные игры»

Организаторами соревнований выступили Комитет образования совместно с Комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.

По итогам двух спортивных дней бронзу завоевала команда Гатчинской школы № 9, серебро - Коммунарская школа №3, а представлять в мае Гатчинский район на региональном этапе будет команда Гатчинской школы №2, занявшая I место.

Также в турнире приняли участие Гатчинская школа №7. Пламенская, Пригородная и Большеколпанская школы.

Комитет образования Гатчинского района выражает благодарность:

- директорам - Н.В. Ковалевой (Гатчинская школа №2), Н.В. Золдыревой (Пригородная школа), А.В. Русских (городской спортивно-досуговый центр) – за предоставление спортивных залов,

- главному судье игр по волейболу А.В. Иванову (учитель физической культуры Гатчинской школы №1»),

- главному судье турнира по настольному теннису М.Д. Морозову (тренер СШОР «Ника»)- за организацию судейства,

- директорам Э.В. Кравчуку (Гатчинская ДЮСШ №2) и В.В. Курочке (Районная ДЮСШ) за организацию судейства баскетбольных игр.