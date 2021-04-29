«Президентские спортивные игры»

Организаторами
соревнований выступили Комитет образования совместно с Комитетом по физической
культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района.
По итогам двух спортивных
дней бронзу завоевала команда Гатчинской школы № 9, серебро - Коммунарская
школа №3, а представлять в мае Гатчинский район на региональном этапе будет
команда Гатчинской школы №2, занявшая I место.
Также в турнире приняли
участие Гатчинская школа №7. Пламенская, Пригородная и Большеколпанская школы.
Комитет образования
Гатчинского района выражает благодарность:
- директорам - Н.В.
Ковалевой (Гатчинская школа №2), Н.В. Золдыревой (Пригородная школа), А.В.
Русских (городской спортивно-досуговый центр) – за предоставление спортивных
залов,
- главному судье игр по
волейболу А.В. Иванову (учитель физической культуры Гатчинской школы №1»),
- главному судье турнира
по настольному теннису М.Д. Морозову (тренер СШОР «Ника»)- за организацию судейства,
- директорам Э.В.
Кравчуку (Гатчинская ДЮСШ №2) и В.В. Курочке (Районная ДЮСШ) за организацию
судейства баскетбольных игр.