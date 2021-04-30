Под следствием – бывший менеджер строительной компании

20-го апреля было возбуждено несколько уголовных дел по части 3 статьи 159 УК РФ в отношении 34-летней Лидии Г., судимой.

Гражданка Г., являвшаяся менеджером по продажам в отделе коммерции и рекламы одного из крупных гатчинских предприятий и, в силу должностных обязанностей, занимавшаяся поиском клиентов, обработкой запросов, оформлением документов и выставлением счетов, злоупотребила доверием нескольких клиентов и обманула их относительно своих полномочий получения денег. Умышленно, из корыстных побуждений, она заключила несколько устных договоров купли-продажи с гражданами, выдала им счета на оплату и, на основании образовавшихся между ними деловых отношений, получила с людей деньги. С двоих она взяла наличкой, прямо на улице, у входа на территорию предприятия – с каждого более 100 тысяч рублей. От третьего клиента получила на свою банковскую карту 49 тысяч, четвертый расплатился с ней в офисе организации, передав более 60 тысяч рублей из рук в руки.

Взятые на себя обязательства по поставке товара гражданка Г. не исполнила. Деньги присвоила и распорядилась по своему усмотрению.

Обманутые граждане обратились в полицию. Мошенница уволена и находится под следствием; в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.