Под следствием – бывший менеджер строительной компании

20-го апреля было возбуждено несколько уголовных дел
по части 3 статьи 159 УК РФ в отношении 34-летней Лидии Г., судимой.
Гражданка Г., являвшаяся менеджером по продажам в
отделе коммерции и рекламы одного из крупных гатчинских предприятий и, в силу
должностных обязанностей, занимавшаяся поиском клиентов, обработкой запросов,
оформлением документов и выставлением счетов, злоупотребила доверием нескольких
клиентов и обманула их относительно своих полномочий получения денег.
Умышленно, из корыстных побуждений, она заключила несколько устных договоров
купли-продажи с гражданами, выдала им счета на оплату и, на основании
образовавшихся между ними деловых отношений, получила с людей деньги. С двоих
она взяла наличкой, прямо на улице, у входа на территорию предприятия – с
каждого более 100 тысяч рублей. От третьего клиента получила на свою банковскую
карту 49 тысяч, четвертый расплатился с ней в офисе организации, передав более
60 тысяч рублей из рук в руки.
Взятые на себя обязательства по поставке товара
гражданка Г. не исполнила. Деньги присвоила и распорядилась по своему
усмотрению.
Обманутые граждане обратились в полицию. Мошенница
уволена и находится под следствием; в отношении нее избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.