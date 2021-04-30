В Гатчине чествуют пожарных

В
Ленинградской области служит много достойных представителей этой профессии. В Гатчинском
городском Доме культуры в честь праздника – 372-летия пожарной охраны России - лучшим
из лучших пожарным вручили награды за безупречную службу. Героев дня поздравили
представители правительства и Законодательного собрания Ленобласти, а также
начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений
Дейнека.
Почетную
грамоту и памятный подарок он вручил и главе администрации Гатчинского района
Людмиле Нещадим.
-
Благодарю вас за решение провести праздничное мероприятие именно на гатчинской
земле – в городе воинской славы, столице Ленинградской области - городе Гатчине,
- сказала Людмила Нещадим. - Мы искренне рады видеть вас. Сегодня мы гордимся
материально-технической базой ваших отрядов. Безусловно, с такой техникой можно
делать очень многое. Но какой бы не была техника, главное – это вы, люди,
готовые прийти на помощь, спасающие жизни. С праздником вас! Светлых-светлых
дней, любви, счастья, благополучия!
Накануне
Дня пожарной охраны в Гатчине состоялось торжественное награждение сотрудников
43-й пожарно-спасательной части. Присутствовавшая на чествовании гатчинских
пожарных глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим познакомилась
с коллективом и выразила спасателям благодарность.
- Я
искренне благодарю вас за вашу службу, за внутреннюю готовность всегда быть
первыми, всегда первыми прийти на помощь людям, оказавшимся в беде, за то, что
вы, порой рискую своей жизнью, спасаете жизни других. Это особая миссия, и это
выбор каждого из вас. За что вам большое спасибо, - сказала Людмила Нещадим.
К
поздравлениям также присоединились глава Гатчинского района Виталий Филоненко и
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина,
Александр Русских и Татьяна Бездетко.
Пожарно-спасательная
часть № 43 была открыта в Гатчине в 2012 году. Данное подразделение было
признано лучшим в Ленинградской области и вторым по Северо-Западу. Часть
оснащена всем необходимым оборудованием для оперативного и мобильного
реагирования в случае пожара или возгорания. Недавно Гатчинская 43-я
пожарно-спасательная часть первая в Ленинградской области приняла на службу
самый передовой и мощный образец пожарной техники - пожарный автомобиль с
цистерной насосно-рукавный комбинированный ПАНРК. Данная единица техники
оснащена насосом мощностью 130 литров в секунду, двумя выносными насосами,
мощность двигателя – 412 лошадиных сил, общая масса – 25 тонн, рассчитана на
боевой расчет в количестве шесть человек.
Татьяна
Можаева