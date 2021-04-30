В Гатчине чествуют пожарных

В Ленинградской области служит много достойных представителей этой профессии. В Гатчинском городском Доме культуры в честь праздника – 372-летия пожарной охраны России - лучшим из лучших пожарным вручили награды за безупречную службу. Героев дня поздравили представители правительства и Законодательного собрания Ленобласти, а также начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека.

Почетную грамоту и памятный подарок он вручил и главе администрации Гатчинского района Людмиле Нещадим.

- Благодарю вас за решение провести праздничное мероприятие именно на гатчинской земле – в городе воинской славы, столице Ленинградской области - городе Гатчине, - сказала Людмила Нещадим. - Мы искренне рады видеть вас. Сегодня мы гордимся материально-технической базой ваших отрядов. Безусловно, с такой техникой можно делать очень многое. Но какой бы не была техника, главное – это вы, люди, готовые прийти на помощь, спасающие жизни. С праздником вас! Светлых-светлых дней, любви, счастья, благополучия!

Накануне Дня пожарной охраны в Гатчине состоялось торжественное награждение сотрудников 43-й пожарно-спасательной части. Присутствовавшая на чествовании гатчинских пожарных глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим познакомилась с коллективом и выразила спасателям благодарность.

- Я искренне благодарю вас за вашу службу, за внутреннюю готовность всегда быть первыми, всегда первыми прийти на помощь людям, оказавшимся в беде, за то, что вы, порой рискую своей жизнью, спасаете жизни других. Это особая миссия, и это выбор каждого из вас. За что вам большое спасибо, - сказала Людмила Нещадим.

К поздравлениям также присоединились глава Гатчинского района Виталий Филоненко и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Александр Русских и Татьяна Бездетко.

Пожарно-спасательная часть № 43 была открыта в Гатчине в 2012 году. Данное подразделение было признано лучшим в Ленинградской области и вторым по Северо-Западу. Часть оснащена всем необходимым оборудованием для оперативного и мобильного реагирования в случае пожара или возгорания. Недавно Гатчинская 43-я пожарно-спасательная часть первая в Ленинградской области приняла на службу самый передовой и мощный образец пожарной техники - пожарный автомобиль с цистерной насосно-рукавный комбинированный ПАНРК. Данная единица техники оснащена насосом мощностью 130 литров в секунду, двумя выносными насосами, мощность двигателя – 412 лошадиных сил, общая масса – 25 тонн, рассчитана на боевой расчет в количестве шесть человек.

Татьяна Можаева