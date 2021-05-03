Ольга Ерохина из Гатчины стала лучшей мамой-предпринимателем

28 участниц прошли
региональный отборочный тур и получили возможность пройти тренинги и
мастер-классы бизнес-экспертов региона.
Пять дней обучения для
них были очень насыщенными. Их познакомили с основами создания продукта и
маркетинга, нюансами финансовой и налоговой грамотности, «ученицы» трудились над
созданием собственного бизнес-плана и презентацией проектов. Обучение проходило
на площадке Фонда поддержки предпринимательства города Пикалево. В финале каждая из участниц представила на рассмотрение экспертному жюри свой проект.
Все участницы получили подарки от производителей Ленинградской области, в числе которых
фабрика «Ф. Скрупской», «Питомник Принцип Ново» и «Скальса».
Образовательная программа
проходила при поддержке правительства Ленинградской области, комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области, Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области и
аналогичного фонда в Пикалево, регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» по
Ленинградской области.
Программа
«Мама-предприниматель» включена в перечень программ, реализуемых в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»