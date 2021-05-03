Ольга Ерохина из Гатчины стала лучшей мамой-предпринимателем

Ольга Ерохина из Гатчины стала лучшей мамой-предпринимателем

Первое место на конкурсе бизнес-проектов по итогам программы «Мама-предприниматель» заняла Ольга Ерохина из Гатчины. Она представила проект по производству гипсовых 3D игрушек для детей. В качестве приза она получила грант в размере 100 тысяч рублей на воплощение своего проекта.

Рубрики : Бизнес     03 May 2021

28 участниц прошли региональный отборочный тур и получили возможность пройти тренинги и мастер-классы бизнес-экспертов региона.

Пять дней обучения для них были очень насыщенными. Их познакомили с основами создания продукта и маркетинга, нюансами финансовой и налоговой грамотности, «ученицы» трудились над созданием собственного бизнес-плана и презентацией проектов. Обучение проходило на площадке Фонда поддержки предпринимательства города Пикалево. В финале каждая из участниц представила на рассмотрение экспертному жюри свой проект.

Все участницы получили подарки от производителей Ленинградской области, в числе которых фабрика «Ф. Скрупской», «Питомник Принцип Ново» и «Скальса».

Образовательная программа проходила при поддержке правительства Ленинградской области, комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области и аналогичного фонда в Пикалево, регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» по Ленинградской области.

Программа «Мама-предприниматель» включена в перечень программ, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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