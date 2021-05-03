Свои победы с любовью дарим Гатчине!

Международный
конкурс-фестиваль «Невские Созвездия», организованный общественным фестивальным
движением «Дети России», прошел в концертном зале отеля «Санкт Петербург».
Гатчинские морские кадеты были заявлены в нескольких номинациях.
Профессиональное
жюри конкурса высоко оценило их выступления от классического танца до песен
Соловьева-Седого. В номинации «классический танец» победила ученица 7-го класса
Мария Макарова. Кроме того, в копилке наград - три звания лауреата второй
степени: в номинации «эстрадный вокал» его удостоен ансамбль восьмиклассников
«Кадетское сопрано», в номинации «художественное слово» - шестиклассница
Александра Шалыгина, а также солист - ученица 9-го класса Елизавета Калитина.
Свои творческие
победы кадеты с любовью дарят любимому городу, столице Ленинградской области –
Гатчине и родной школе №11. И от всей души выражают благодарность всем, кто
помогал и верил – председателю комитета образования Гатчинского района Е.Н. Глыбиной,
директору Гатчинской школы №11 Р.Ф. Василиу, родителям, учителям и всем своим
друзьям.
Татьяна Можаева