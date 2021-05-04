Где 5 мая отключат свет?

Где 5 мая отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     04 May 2021

05.05.21 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский,

ул. Крылова, ул. Декабристов, ул. Огородникова, Комсомольский пр.

 

06.05.21 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

п. Прибытково,

д. Покровка.                

 

11.05.21 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево.

 

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+