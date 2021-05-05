День Победы в Гатчине

В рамках праздничной программы в 10.00 состоится торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона по проспекту 25 Октября, на бульваре 47 регион откроется выставка военной техники.

В Госпитальном переулке пройдет выставка военно-исторической ретротехники.

На Театральной площади настроение будет создавать городской эстрадно-духовой оркестр и откроется тематическая выставка.

На площади Победы будет дан старт 58-й легкоатлетической эстафете, и пройдет семейная игра по станциям «Голоса Победы».

В 12.00 на улице Солодухина состоится традиционный митинг и возложение цветов на воинском мемориале.

На площади перед Домом культуры в 18.00 все желающие смогут принять участие в арт-проекте «РиоРита – радость Победы». Это своеобразная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Основное действие праздника — танцы под музыку 30–40-х годов в исполнении духового оркестра.

Акция «Бессмертный полк» из-за пандемии пройдет снова в онлайн формате. Для участия в акции необходимо до 7 мая направить заявку на сайте 2021.polkrf.ru, через социальные сети vk.com/polk_app и ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru/, чтобы фотографии ваших ветеранов были включены в трансляцию. Также можно присылать фотографии на почту oreol47@mail.ru и фотографии будут опубликованы в группе Гатчинская служба новостей в ВКонтакте https://vk.com/gatchinanews и на сайте https://gatchina-news.ru/

В 16.00 на площади Станислава Богданова начнется главный праздничный концерт, в котором примут участие городские творческие коллективы и приглашенные гости. Среди них - симфонический оркестр Ленинградской области с программой «Музыка во имя мира», ансамбль песни и танца казаков под управлением Александра Мукиенко, кавер-группа №1 г. Санкт-Петербург. Концерт завершится праздничным фейерверком.

Обращаем внимание, что в связи с ограничительными мерами по COVID-19 все мероприятия проводятся с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

Уважаемые автомобилисты, в связи с проведением праздничных мероприятий 9 мая будет организовано ограничение движения транспортных средств:

- с 07.00 до 17.00 – ул. Рощинская от пр. 25 Октября до поворота на ТЦ «Рощинский»;

- с 09.00 до 13.00 – пр. 25 Октября от ул. Чкалова до д.55 пр.25 Октября (до Ингербургских ворот, не перекрывая кругового движения автотранспорта);

- с 09.00 до 13.00 – ул. 7 Армии от ул. Хохлова до ул. Киргетова;

- с 09.00 до 13.00 – ул. Гагарина от ул. Хохлова до ул. Киргетова;

- с 09.00 до 13.00 – ул. Радищева от ул. Киргетова до пр. 25 Октября;

- с 09.00 до 13.00 – ул. Хохлова от здания ЗАГСа до пр. 25 Октября;

- с 09.00 до 19.00 – Госпитальный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной;

- с 09.00 до 15.30 – Революционный переулок от пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Красной.

- с 11.00 до 13.00– ул. Радищева от перекрестка с пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Карла Маркса;

- с 11.00 до 13.00– ул. Карла Маркса от перекрестка с ул. Радищева до ул. Достоевского;

- с 11.00 до 13.00 – ул. Достоевского от перекрестка с ул. Карла Маркса до ул. Красной;

- с 11.00 до 15.30 – ул. Красная от перекрестка с ул. Достоевского до Революционного переулка.