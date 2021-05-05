День Победы в Гатчине

В рамках праздничной программы в 10.00 состоится
торжественное прохождение войск Гатчинского гарнизона по проспекту 25 Октября,
на бульваре 47 регион откроется выставка военной техники.
В Госпитальном переулке пройдет выставка
военно-исторической ретротехники.
На Театральной площади настроение будет создавать
городской эстрадно-духовой оркестр и откроется тематическая выставка.
На площади Победы будет дан старт 58-й
легкоатлетической эстафете, и пройдет семейная игра по станциям «Голоса
Победы».
В 12.00 на улице Солодухина состоится традиционный
митинг и возложение цветов на воинском мемориале.
На площади перед Домом культуры в 18.00 все желающие
смогут принять участие в арт-проекте «РиоРита – радость Победы». Это
своеобразная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Основное
действие праздника — танцы под музыку 30–40-х годов в исполнении духового
оркестра.
Акция «Бессмертный полк» из-за пандемии пройдет
снова в онлайн формате. Для участия в акции необходимо до 7 мая направить
заявку на сайте 2021.polkrf.ru, через социальные сети vk.com/polk_app и
ok.ru/app/polk или на сайте «Банк памяти» sber9may.ru/, чтобы фотографии ваших
ветеранов были включены в трансляцию. Также можно присылать фотографии на почту
oreol47@mail.ru и фотографии будут опубликованы в группе Гатчинская служба
новостей в ВКонтакте https://vk.com/gatchinanews и на сайте
https://gatchina-news.ru/
В 16.00 на площади Станислава Богданова начнется
главный праздничный концерт, в котором примут участие городские творческие
коллективы и приглашенные гости. Среди них - симфонический оркестр
Ленинградской области с программой «Музыка во имя мира», ансамбль песни и танца
казаков под управлением Александра Мукиенко, кавер-группа №1 г.
Санкт-Петербург. Концерт завершится праздничным фейерверком.
Обращаем внимание, что в связи с ограничительными
мерами по COVID-19 все мероприятия проводятся с соблюдением масочного режима и
социальной дистанции.
Уважаемые автомобилисты, в связи с проведением
праздничных мероприятий 9 мая будет организовано ограничение движения
транспортных средств:
- с 07.00 до 17.00 – ул. Рощинская от пр. 25 Октября
до поворота на ТЦ «Рощинский»;
- с 09.00 до 13.00 – пр. 25 Октября от ул. Чкалова
до д.55 пр.25 Октября (до Ингербургских ворот, не перекрывая кругового движения
автотранспорта);
- с 09.00 до 13.00 – ул. 7 Армии от ул. Хохлова до
ул. Киргетова;
- с 09.00 до 13.00 – ул. Гагарина от ул. Хохлова до
ул. Киргетова;
- с 09.00 до 13.00 – ул. Радищева от ул. Киргетова
до пр. 25 Октября;
- с 09.00 до 13.00 – ул. Хохлова от здания ЗАГСа до
пр. 25 Октября;
- с 09.00 до 19.00 – Госпитальный переулок от пр. 25
Октября до перекрестка с ул. Красной;
- с 09.00 до 15.30 – Революционный переулок от пр.
25 Октября до перекрестка с ул. Красной.
- с 11.00 до 13.00– ул. Радищева от перекрестка с
пр. 25 Октября до перекрестка с ул. Карла Маркса;
- с 11.00 до 13.00– ул. Карла Маркса от перекрестка
с ул. Радищева до ул. Достоевского;
- с 11.00 до 13.00 – ул. Достоевского от перекрестка
с ул. Карла Маркса до ул. Красной;
- с 11.00 до 15.30 – ул. Красная от перекрестка с
ул. Достоевского до Революционного переулка.