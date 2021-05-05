Гаражи на Изотова: когда снесут?

Вопрос гаражей между домами № 6 и № 3Б,
действительно, застарелый. Жители уже давно жалуются на их состояние. Часть
гаражей была демонтирована, на их месте остались старые вещи и мусор.
Оставшиеся гаражи уже давно стоят заброшенными.
«На данной территории гуляют дети, и это
может быть небезопасно», отмечают жители.
В администрации Гатчинского района нам рассказали,
что в ходе последней проверки выяснилось, что из числа оставшихся 25
металлических гаражей договор на аренду земельного участка заключен только с
одним собственником. В рамках земельного контроля и текущей инвентаризации
земель в городе Гатчине сотрудники районной администрации просят владельцев
гаражей между домами № 6 и № 3Б по улице Изотова в срок до первого июня обратиться в отдел муниципального контроля по
адресу: улица Рощинская, 18А, кабинет № 5 (телефон 8 (81371) 96-954, 8 (81371)
93-364).
Для наведения порядка и уборки мусора на
территории гаражей комитет ЖКХ районной администрации с привлечением компании
«Автопарк Спецтранс № 1» будет подавать заявку в адрес регионального оператора
по обращению с отходами на выполнение работ по ликвидации несанкционированной
свалки.
Ирина Хрусталёва
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