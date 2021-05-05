Гаражи на Изотова: когда снесут?

Вопрос гаражей между домами № 6 и № 3Б, действительно, застарелый. Жители уже давно жалуются на их состояние. Часть гаражей была демонтирована, на их месте остались старые вещи и мусор. Оставшиеся гаражи уже давно стоят заброшенными.

«На данной территории гуляют дети, и это может быть небезопасно», отмечают жители.

В администрации Гатчинского района нам рассказали, что в ходе последней проверки выяснилось, что из числа оставшихся 25 металлических гаражей договор на аренду земельного участка заключен только с одним собственником. В рамках земельного контроля и текущей инвентаризации земель в городе Гатчине сотрудники районной администрации просят владельцев гаражей между домами № 6 и № 3Б по улице Изотова в срок до первого июня обратиться в отдел муниципального контроля по адресу: улица Рощинская, 18А, кабинет № 5 (телефон 8 (81371) 96-954, 8 (81371) 93-364).

Для наведения порядка и уборки мусора на территории гаражей комитет ЖКХ районной администрации с привлечением компании «Автопарк Спецтранс № 1» будет подавать заявку в адрес регионального оператора по обращению с отходами на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки.

Ирина Хрусталёва

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