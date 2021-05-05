Хозяин магазина обанкротился

Магазина по ул. Рощинской, 25, где ранее работал продуктовый магазин «Семья» (а до него – магазин «Квартет»), сегодня пугает своим внешним видом. В пустующем помещении выбиты стекла, через которые внутрь могут проникнуть все желающие, в том числе любопытные подростки и лица без определенного места жительства. Более того, на глазах у жителей близлежащих домов происходит его разграбление: выносятся провода для сдачи в металлолом, снимается обшивка и т.п.

На запрос в администрацию Гатчинского района редакция получила ответ, в котором сказано, что данное здание находится в собственности ООО «Невская логистика». Компания признана банкротом, в ее отношении открыто конкурсное производство. Администрация Гатчинского района направила в адрес конкурсного управляющего уведомление о необходимости сохранности здания и ограничения свободного доступа внутрь.

Ирина Хрусталёва

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