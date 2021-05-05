В Гатчине с 13 по 16 мая пройдет традиционная весенняя ярмарка.

В этом году торговые ряды будут расположены на новой площадке, на территории торгового комплекса "На Соборной" - на улице Соборной (от ул. Володарского до ул. Урицкого).
Покупатели
смогут приобрести рассаду, саженцы, семена, рыбную, мясную и сельхозпродукцию,
мед, сувениры и другие товары.
Внимание автомобилистов! С 9.00 12 мая до
20.00 16 мая будет перекрыто движение транспортных средств на участке улицы
Соборной - от улицы Володарского до улицы Урицкого.
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