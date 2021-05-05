В Гатчине с 13 по 16 мая пройдет традиционная весенняя ярмарка.

Покупатели смогут приобрести рассаду, саженцы, семена, рыбную, мясную и сельхозпродукцию, мед, сувениры и другие товары.

Внимание автомобилистов! С 9.00 12 мая до 20.00 16 мая будет перекрыто движение транспортных средств на участке улицы Соборной - от улицы Володарского до улицы Урицкого.