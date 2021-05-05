Велопробег в память о Победе

Велопробег в память о Победе

Воспитанники Гатчинской школы № 8 «Центр образования» приняли участие в велопробеге, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Рубрики : Спорт     05 May 2021

Акция стартовала 27 апреля в Шлиссельбурге и завершилась у мемориала «Синявинские высоты», где участники велопробега возложили цветы.

Гатчинский район представляли ученики школы № 8 Василий Базжин, Андрей Сошнев, Дмитрий Цветков, Дмитрий Орлов, Виктор Карташов и Максим Артюхов. Самыми первыми среди всех участников велопробега, достигших финишной черты, стали Василий Базжин и Андрей Сошнев.

Также ученики школы встретились на велопробеге с Олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, депутатом Госдумы РФ Светланой Журовой. Всего участниками пробега в Ленинградской области стали около 250 школьников и студентов.

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