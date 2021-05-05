За сутки - 10 новых случаев заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 10 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+7)

- п. Сиверский (+1)

- п. Новый Учхоз (+1)

- п. Кобринское (+1)

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 6 135 человек, 5 2596 из их числа – 91,2 % - выздоровели. Скончались 206 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 5 мая коронавирусная инфекция диагностирована у 43 018 человек, 39 789 человек поправились, 1 192 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 92,5 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 2 639 человек (выздоровели 2 542),

- г. Коммунар – 385 человек (выздоровели 331),

- п. Сиверский – 324 человека (выздоровели 296),

- п. Вырица – 285 человек (выздоровели 261),

- п. Тайцы – 163 человек (выздоровели 157),

- п. Новый Свет – 157 человек (выздоровели 149),

- д. Малое Верево – 154 человек (выздоровели 119),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- с. Никольское – 101 человек (выздоровели 97),

- д. Большие Колпаны – 99 человек (выздоровели 92),

- п. Дружная Горка – 84 человек (выздоровели 77),

- п. Пудость – 83 человека (выздоровели 76),

- п. Войсковицы – 82 человек (выздоровели 76),

- д. Новый Учхоз – 58 человек (выздоровели 50),

- д. Малые Колпаны – 57 человек (выздоровели 51),

- п. Терволово – 48 человек (выздоровели 44),

- д. Сяськелево – 47 человек (выздоровели 44),

- д. Лампово – 46 человек (выздоровели 43),

- п. Семрино – 46 человек (выздоровели 40),

- с. Рождествено – 44 человека (выздоровели 40),

- д. Батово – 40 человек (выздоровели 35),

- п. Кобралово – 37 человек (выздоровели 30),

- д. Белогорка – 34 человека (выздоровели 31),

- д. Пудомяги – 34 человека (выздоровели 29),

- п. Торфяное – 32 человека (выздоровели 26),

- п. Лукаши – 31 человек (выздоровели 28),

- п. Высокоключевой – 29 человек (выздоровели 23),

- д. Старосиверская – 28 человек (выздоровели 22),

- п. Сусанино – 28 человек (выздоровели 26),

- д. Мины – 27 человек (выздоровели 23),

- д. Большое Рейзино – 27 человек (выздоровели 23),

- п. Мыза-Ивановка – 24 человека (выздоровели 21),

- д. Жабино – 20 человек (выздоровели 18),

- д. Горки (Веревское СП) – 20 человек (выздоровели 16),

- п. Суйда – 19 человек (выздоровели 18),

- д. Меньково – 19 человек (выздоровели 17),

- д. Покровская – 17 человек (выздоровели 15),

- д. Большое Верево – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Нижняя – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Сокколово – 17 человек (выздоровели 14),

- п. Дружноселье – 16 человек (выздоровели 13),

- д. Шпаньково – 15 человек (выздоровели 11),

- д. Монделево – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Пустошка – 13 человек (выздоровели 11),

- д. Парицы – 13 человек (выздоровели 11),

- п. Пригородный – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Ивановка (Пудостьское) – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Выра – 12 человек (выздоровели 10),

- д. Куровицы - 12 человек (выздоровели 10),

- д. Александровка - 12 человек (выздоровели 7),

- д. Вайя – 12 человек (выздоровели 9),

- д. Новосиверская – 11 человек (выздоровели 8),

- п. Кобринское – 11 человек (выздоровели 3),

- д. Вайялово – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Большие Борницы – 10 человек (выздоровели 9),

- д. Покровка - 10 человек (выздоровели 87),

- д. Корпиково – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Романовка – 9 человек (выздоровели 7),

- д. Вяхтелево – 9 человек (выздоровели 7),

- п. Прибытково – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Тойворово – 9 человек (выздоровели 7),

- п. Дивенский – 9 человек (выздоровели 6),

- д. Даймище – 8 человек (все выздоровели),

- д. Ивановка (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Чаща – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Черново, д. Химози, д. Луйсковицы, п. Борницкий Лес – по 7 человек,

- д. Старицы, д. Ляды, с. Орлино, п. Карташевская, д. Большие Тайцы, д. Зайцево (Веревское СП), д. Дони – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Большево, д. Руссолово, д. Красницы, д. Мыза, д. Котельниково, д. Алексеевка, д. Межно, п. Торфопредприятие, д. Вопша – по 5 человек,

- д. Тяглино, д. Антелево, д. Реболово, д. Новые Черницы, д. Изора, д. Переярово, д. Вохоново – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, д. Никольское, п. Новинка, д. Петрово, д. Кобрино, д. Бугры, д. Пижма, д. Грязно, д. Коммолово, ДНП КП Вайя, с. Воскресенское – по 3 человека,

- Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Ковшово, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля, п. Кезево, д. Рябизи, д. Сабры, д. Бор, д. Заборье, КП Рыбицы-1, д. Юля-Пурская – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Скворицы, д. Каушта, д. Дылицы, массив «Дачный», д. Акколово, д. Кямяря, д. Савкино, д. Ермолино, д. Малое Замостье, д. Туганицы, д Педлино, СНТ Пудость, д. Ижора (Елизаветинское), д. Марьино, СНТ «Дружба», СНТ «Дони» - по 1 человеку.