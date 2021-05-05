Земля для многодетных: на всех не хватает?

Участниками круглого стола стали представители администрации Гатчинского района, правительства региона, профильных ведомств, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

В своем выступлении глава районной администрации Людмила Нещадим напомнила, что ранее земельные участки многодетным семьям выделялись в рамках областного закона

№ 105-оз, после чего они были выделены в отдельный закон

№ 75-оз, который конкретизировал работу органов местного самоуправления в отношении многодетных семей. Сегодня в Ленинградской области проживает почти 16 тысяч многодетных семей, из них – более двух тысяч – в Гатчинском районе.

- Тема, действительно, актуальная. Наша задача – обеспечить всех многодетных земельными участками, хотя ситуация не простая. Понимаю потребности семей в более эффективном решении данного вопроса, - сказала Людмила Нещадим.

Председатель районного комитета по управлению имуществом Александр Аввакумов рассказал о том, что многодетным семьям Гатчинского района уже выделено 1285 земельных участков, на 283-х из них построены жилые дома. Это самый высокий показатель среди других районов региона. В 2020 году было сформировано 165 земельных участков и предоставлено 135 из них. В среднем ежегодно предоставляется не менее 130 участков.

Инфраструктура строится, но медленно

Председатель районного комитета строительства и градостроительного развития территорий Дмитрий Коновалов доложил о том, что за счет средств районного и муниципальных бюджетов на территории поселений было обустроено 58,2 км дорог в щебеночном исполнении для 1272 земельных участков. Кроме этого, была обеспечена возможность подключения к сетям газоснабжения для 90 участков, к сетям электроснабжения – для 928 участков.

В Гатчине на территории квартала № 10 микрорайона «Заячий ремиз» обустроено 1100 м хозяйственно-бытовой канализации, 630 м ливневой канализации, 790 м сетей водоснабжения, 290 м ВЭЛ 10 кВт, подготовлено основание и выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог площадью 6100 м2. К сожалению, недостаточность средств бюджетного финансирования не позволяет обеспечить земельные участки объектами инфраструктуры в полном объеме и в кратчайшие сроки.

По обращению администрации Гатчинского района в государственную программу «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», были внесены изменения в части возможного использования проектов планировок территорий линейных объектов. Это значительно упростит подготовку исходных данных и позволит в дальнейшем в гораздо большем объеме разрабатывать проектную документацию на устройство инфраструктуры для земельных участков для многодетных семей.

В 2021 году на территории поселений запланировано обустройство 7,4 км дорог в щебеночном исполнении для 162 участков, обеспечение возможности подключения к сетям электроснабжения для 95 участков, к сетям газоснабжения – для 85 участков. В квартале № 10 микрорайона «Заячий ремиз» будет обустроено уличное освещение, завершены работы по устройству водопровода, тротуаров и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильных проездах.

В квартале № 9 данного микрорайона в 2022-2023 годах запланирована разработка проектно-сметной документации для создания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для 39 земельных участков.

Участок в обмен на «капитал»

Вместо ожидания выделения земельного участка жители Ленинградской области могут воспользоваться «земельным капиталом», введенным в регионе в качестве альтернативы. Сертификат «Земельный капитал в Ленинградской области» – это именной документ номиналом 350 тысяч рублей, его действие составляет три года с момента выдачи. С помощью сертификата можно приобрести на территории региона земельный участок в границах населенного пункта либо дачного некоммерческого партнерства.

Директор Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Ленинградской области Екатерина Битель рассказала, что в 2020 году в Гатчинском районе данной мерой социальной поддержки воспользовались 66 заявителей. В 2021 году за сертификатом обратились 14 семей.

Земли почти нет

Руководители поселений Гатчинского района выступили с докладами о текущей ситуации с выделением земельных участков для многодетных семей. Так, глава администрации города Коммунара Вера Пыжова рассказала, что с момента реализации областного закона № 105-оз в границах города было выделено 35 земельных участков, из них 16 – предоставлено жителям города, остальные – жителям других поселений. С 2016 по 2019 годы было выделено еще десять земельных участков. В 2020 году был выявлен еще один большой земельный участок, на котором можно сформировать около 20 участков для многодетных семей, но сначала нужно сделать проект планировки территории и обеспечить данный массив транспортной инфраструктурой. На этом свободная земля в Коммунаре закончится, хотя очередь сегодня составляет 78 многодетных семей.

Об аналогичных проблемах с отсутствием достаточного количества земельных участков рассказали глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко и глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева.

Депутаты готовы помогать

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев сказал, что проблемы с выделением бесплатных земельных участков многодетным семьям помимо Гатчинского района испытывают Всеволожский и Выборгский районы. Сергей Коняев рассказал, что депутаты рассматривают возможность использования земельного сертификата для оплаты части ипотечного кредита, а также создание единого областного банка данных наличия свободной земли в регионе.

Инициативы многодетных семей

Директор АНО «Ленинградская семья» Наталья Яковлева напомнила, что с инициативой о введении земельного сертификата в свое время выступали как раз многодетные семьи. Координатор инициативной группы в Гатчине Юлия Егорова выступила с предложением о создании единого центра для контроля над выделением земельных участков и обеспечением их необходимой инфраструктурой, проведении инвентаризации свободной земли, повышении номинала сертификата до 500 – 700 тысяч рублей, возможности его использования для погашения ипотеки, а также внесения поправок в областной закон для того, чтобы использовать земельный капитал для покупки участка и в других регионах России.

Все предложения были зафиксированы для дальнейшего рассмотрения.





На фото: в микрорайоне «Заячий ремиз» в Гатчине строятся объекты инфраструктуры.



