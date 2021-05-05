Земля для многодетных: на всех не хватает?

Участниками круглого стола стали представители
администрации Гатчинского района, правительства региона, профильных ведомств,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.
В своем выступлении глава районной администрации
Людмила Нещадим напомнила, что ранее земельные участки многодетным семьям
выделялись в рамках областного закона
№ 105-оз, после чего они были выделены в отдельный закон
№ 75-оз, который конкретизировал работу органов местного самоуправления в отношении многодетных семей. Сегодня в Ленинградской области проживает почти 16 тысяч многодетных семей, из них – более двух тысяч – в Гатчинском районе.
- Тема, действительно, актуальная. Наша задача –
обеспечить всех многодетных земельными участками, хотя ситуация не простая. Понимаю потребности семей в более
эффективном решении данного вопроса, - сказала Людмила Нещадим.
Председатель районного комитета по управлению
имуществом Александр Аввакумов рассказал о том, что многодетным семьям
Гатчинского района уже выделено 1285 земельных участков, на 283-х из них
построены жилые дома. Это самый высокий показатель среди других районов
региона. В 2020 году было сформировано 165 земельных участков и предоставлено
135 из них. В среднем ежегодно предоставляется не менее 130 участков.
Инфраструктура
строится, но медленно
Председатель районного комитета строительства и
градостроительного развития территорий Дмитрий Коновалов доложил о том, что за
счет средств районного и муниципальных бюджетов на территории поселений было
обустроено 58,2 км дорог в щебеночном исполнении для 1272 земельных участков.
Кроме этого, была обеспечена возможность подключения к сетям газоснабжения для
90 участков, к сетям электроснабжения – для 928 участков.
В Гатчине на территории квартала № 10 микрорайона
«Заячий ремиз» обустроено 1100 м хозяйственно-бытовой канализации, 630 м
ливневой канализации, 790 м сетей водоснабжения, 290 м ВЭЛ 10 кВт, подготовлено
основание и выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог площадью 6100 м2. К сожалению, недостаточность
средств бюджетного финансирования не позволяет обеспечить земельные участки
объектами инфраструктуры в полном объеме и в кратчайшие сроки.
По обращению администрации Гатчинского района в
государственную программу «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», были внесены
изменения в части возможного использования проектов планировок территорий
линейных объектов. Это значительно упростит подготовку исходных данных и
позволит в дальнейшем в гораздо большем объеме разрабатывать проектную
документацию на устройство инфраструктуры для земельных участков для
многодетных семей.
В 2021 году на территории поселений запланировано
обустройство 7,4 км дорог в щебеночном исполнении для 162 участков, обеспечение
возможности подключения к сетям электроснабжения для 95 участков, к сетям
газоснабжения – для 85 участков. В квартале № 10 микрорайона «Заячий ремиз»
будет обустроено уличное освещение, завершены работы по устройству водопровода,
тротуаров и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на автомобильных проездах.
В квартале № 9 данного микрорайона в 2022-2023 годах
запланирована разработка проектно-сметной документации для создания объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры для 39 земельных участков.
Участок в обмен на
«капитал»
Вместо ожидания выделения земельного участка жители
Ленинградской области могут воспользоваться «земельным капиталом», введенным в
регионе в качестве альтернативы. Сертификат «Земельный капитал в Ленинградской
области» – это именной документ номиналом 350 тысяч рублей, его действие
составляет три года с момента выдачи. С помощью сертификата можно приобрести на
территории региона земельный участок в границах населенного пункта либо дачного
некоммерческого партнерства.
Директор Гатчинского филиала Центра социальной защиты
населения Ленинградской области Екатерина Битель рассказала, что в 2020 году в
Гатчинском районе данной мерой социальной поддержки воспользовались 66
заявителей. В 2021 году за сертификатом обратились 14 семей.
Земли почти нет
Руководители поселений Гатчинского района выступили с
докладами о текущей ситуации с выделением земельных участков для многодетных
семей. Так, глава администрации города Коммунара Вера Пыжова рассказала, что с
момента реализации областного закона № 105-оз в границах города было выделено
35 земельных участков, из них 16 – предоставлено жителям города, остальные –
жителям других поселений. С 2016 по 2019 годы было выделено еще десять
земельных участков. В 2020 году был выявлен еще один большой земельный участок,
на котором можно сформировать около 20 участков для многодетных семей, но
сначала нужно сделать проект планировки территории и обеспечить данный массив
транспортной инфраструктурой. На этом свободная земля в Коммунаре закончится,
хотя очередь сегодня составляет 78 многодетных семей.
Об аналогичных проблемах с отсутствием достаточного
количества земельных участков рассказали глава администрации Вырицкого
поселения Михаил Хомченко и глава администрации Пудостьского поселения Елена
Иваева.
Депутаты готовы
помогать
Депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Сергей Коняев сказал, что проблемы с выделением бесплатных земельных
участков многодетным семьям помимо Гатчинского района испытывают Всеволожский и
Выборгский районы. Сергей Коняев рассказал, что депутаты рассматривают
возможность использования земельного сертификата для оплаты части ипотечного
кредита, а также создание единого областного банка данных наличия свободной
земли в регионе.
Инициативы многодетных
семей
Директор АНО «Ленинградская семья» Наталья Яковлева
напомнила, что с инициативой о введении земельного сертификата в свое время
выступали как раз многодетные семьи. Координатор инициативной группы в Гатчине
Юлия Егорова выступила с предложением о создании единого центра для контроля
над выделением земельных участков и обеспечением их необходимой
инфраструктурой, проведении инвентаризации свободной земли, повышении номинала
сертификата до 500 – 700 тысяч рублей, возможности его использования для погашения
ипотеки, а также внесения поправок в областной закон для того, чтобы
использовать земельный капитал для покупки участка и в других регионах России.
Все предложения были зафиксированы для дальнейшего
рассмотрения.
На фото: в микрорайоне «Заячий ремиз» в Гатчине строятся объекты инфраструктуры.