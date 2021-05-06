Денежные выплаты ветеранам на ремонт домов

Лидии Васильевне Якушевой
из деревни Покровская свидетельство вручила глава администрации Гатчинского
района Людмила Нещадим.
- С 2015 года в
Ленинградской области по решению губернатора Александра Дрозденко реализуется
программа, которая дает возможность ветеранам Великой Отечественной войны
отремонтировать свои индивидуальные жилые дома. В преддверии Дня Победы мы по
традиции вручаем свидетельства нашим уважаемым ветеранам, - отметила Людмила
Нещадим.
Лидии Васильевне Якушевой
83 года. Во время войны ее, пятилетнюю девочку, отправили в Латвию, а через
полгода перенаправили в Германию. В 17-летнем возрасте Лидия Васильевна
переехала в Гатчинский район, трудилась на предприятиях и здесь проживает со
своей большой семьей. Ее дом 1960 года постройки. За счет выделенных средств
запланирован ремонт отмостки по периметру дома и просевшей части фундамента, а
также частичная замена оконных рам. Лидия Васильевна была очень рада подарку и
по окончании ремонта пригласила всех в гости.
Получила свидетельство и
ее соседка по деревне – бывший несовершеннолетний узник 92-летняя Римма
Витальевна Тимофеева. В ее доме будут заменены балки перекрытия, кровля и частично
оконные рамы.
В этот же день первый
заместитель главы администрации Сергей Голованов и председатель совета
ветеранов Людмила Голубева вручили свидетельство жителю города Гатчины,
несовершеннолетнему узнику концлагеря, ветерану труда Виктору Григорьевичу
Зозуле. Он родился в 1936 году в Лужском районе, в семье учителей. Война
застала его семью в Псковской области, а в 1943 году немцы вывезли маленького
Виктора и его мать в Литву. После школы Виктор Григорьевич поступил в техникум
железнодорожного транспорта, а после его окончания устроился работать
помощником машиниста. С 1960 года он добросовестно трудился машинистом в
Гатчинском депо. У Виктора Григорьевича большая семья, он счастливый дед и
прадед: у него три внучки и один внук, шесть правнучек и один правнук.
Всего с 2015 года
отремонтировано 53 жилых дома ветеранов войны на общую сумму 16,5 млн рублей. В
этом году общая сумма выплат составит более 4,8 млн рублей, что позволит
отремонтировать дома 13 ветеранам войны, проживающим в Сиверском, Пудомягском,
Вырицком, Сусунинском, Веревском, Войсковицком поселениях и в Гатчине.