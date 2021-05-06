Денежные выплаты ветеранам на ремонт домов

Лидии Васильевне Якушевой из деревни Покровская свидетельство вручила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- С 2015 года в Ленинградской области по решению губернатора Александра Дрозденко реализуется программа, которая дает возможность ветеранам Великой Отечественной войны отремонтировать свои индивидуальные жилые дома. В преддверии Дня Победы мы по традиции вручаем свидетельства нашим уважаемым ветеранам, - отметила Людмила Нещадим.

Лидии Васильевне Якушевой 83 года. Во время войны ее, пятилетнюю девочку, отправили в Латвию, а через полгода перенаправили в Германию. В 17-летнем возрасте Лидия Васильевна переехала в Гатчинский район, трудилась на предприятиях и здесь проживает со своей большой семьей. Ее дом 1960 года постройки. За счет выделенных средств запланирован ремонт отмостки по периметру дома и просевшей части фундамента, а также частичная замена оконных рам. Лидия Васильевна была очень рада подарку и по окончании ремонта пригласила всех в гости.

Получила свидетельство и ее соседка по деревне – бывший несовершеннолетний узник 92-летняя Римма Витальевна Тимофеева. В ее доме будут заменены балки перекрытия, кровля и частично оконные рамы.

В этот же день первый заместитель главы администрации Сергей Голованов и председатель совета ветеранов Людмила Голубева вручили свидетельство жителю города Гатчины, несовершеннолетнему узнику концлагеря, ветерану труда Виктору Григорьевичу Зозуле. Он родился в 1936 году в Лужском районе, в семье учителей. Война застала его семью в Псковской области, а в 1943 году немцы вывезли маленького Виктора и его мать в Литву. После школы Виктор Григорьевич поступил в техникум железнодорожного транспорта, а после его окончания устроился работать помощником машиниста. С 1960 года он добросовестно трудился машинистом в Гатчинском депо. У Виктора Григорьевича большая семья, он счастливый дед и прадед: у него три внучки и один внук, шесть правнучек и один правнук.

Всего с 2015 года отремонтировано 53 жилых дома ветеранов войны на общую сумму 16,5 млн рублей. В этом году общая сумма выплат составит более 4,8 млн рублей, что позволит отремонтировать дома 13 ветеранам войны, проживающим в Сиверском, Пудомягском, Вырицком, Сусунинском, Веревском, Войсковицком поселениях и в Гатчине.



