Детсадовский гамбит

Турниру
присвоено имя Александра Валентиновича Белокоскова – неоднократного победителя
областных шахматных турниров, много лет состоявшего в Шахматной федерации
Ленинградской области. В детском саду № 13, наряду с другими программами
дополнительного образования в рамках национального проекта «Успех каждого
ребенка», работает шахматный кружок, в котором занимаются 40 ребят в возрасте
от 5 до 7 лет.
29-го апреля
в актовом зале, украшенном поделками воспитанников садика к Дню космонавтики,
собрались юные шахматисты – в костюмах шахматных фигур, воспитатели и почетные
гости – руководитель приемной губернатора Ленобласти в Гатчинском районе
Людмила Сенькина, депутаты городского совета и Законодательного собрания, специалисты
гатчинского Комитета образования, заслуженные спортсмены.
Всех
приветствовал вице-президент Северо-Западного отделения Федерации космонавтики
России Олег Мухин – давний друг 13-го сада и главный эксперт ежегодного
конкурса детских работ, посвященных Дню космонавтики. Олег Петрович признался,
что «…с большим удовольствием вновь приехал в этот замечательный детский сад».
В шахматы он играет с детства и даже занимался в шахматном кружке во Дворце
пионеров.
Открылся
праздник «Мир шахмат» европейским вальсом в исполнении выпускников сада № 13 –
лауреатов чемпионата России и международных конкурсов Владимира Крылова и Марии
Пилипюк. Также в торжественном открытии турнира приняли участие дети,
занимающиеся в шахматном кружке 13-го садика.
Депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских в своем приветственном
слове поблагодарил всех, кто причастен к организации турнира. «Все самое доброе
прививается с детства, и шахматы – это как раз тот вид спорта, не заниматься
которым невозможно. В каждой семье есть шахматная доска, и мало найдется людей,
не играющих в шахматы», – отметил Александр Владимирович.
Руководитель
шахматного кружка Ирина Евгеньевна Ермаченкова пригласила игроков, набравших
наибольшее количество очков в предварительных играх, к участию в финале. Из 40
занимающихся в финал прошли 12 человек. Под руководством жюри ребята играли два
тура по шесть минут. В качестве судей выступили: руководитель гатчинского
шахматного клуба «Дебют», мастер спорта по шахматам, член Федерации шахмат
Николай Васильевич Кокорин и заслуженный спортсмен города Гатчины, обладатель
Кубка Ассоциации бегунов России, большой любитель и знаток шахмат Александр
Евгеньевич Васильев.
Пока
финалисты соревновались за первые и вторые места (проигравших не было, «бронзы»
– тоже), остальные члены кружка участвовали в шахматной викторине. Взрослым
оставалось только с изумлением наблюдать, как одна половина детсадовцев
отвечает на непростые вопросы викторины, а другая – сражается за шахматными
досками, одну за другой «съедая» фигуры противника. Притом, что младшим
финалистам-шахматистам не исполнилось и шести лет.
Все
участники викторины получили грамоты и медали. По истечении положенного времени
судьи объявили победителей турнира. Против ожидания, победу одержали не самые
сильные игроки шахматного кружка. Видимо, сказалось волнение. Зато шахматисты с
более крепкими нервами завоевали заслуженные первые места.
По итогам
турнира вышло три первых места, остальные участники получили «серебро».
Победителей и призеров награждали Николай Кокорин, Олег Мухин и Юлия
Белокоскова – депутат гатчинского городского совета, дочь Александра
Валентиновича Белокоскова.