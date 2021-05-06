Детсадовский гамбит

Турниру присвоено имя Александра Валентиновича Белокоскова – неоднократного победителя областных шахматных турниров, много лет состоявшего в Шахматной федерации Ленинградской области. В детском саду № 13, наряду с другими программами дополнительного образования в рамках национального проекта «Успех каждого ребенка», работает шахматный кружок, в котором занимаются 40 ребят в возрасте от 5 до 7 лет.

29-го апреля в актовом зале, украшенном поделками воспитанников садика к Дню космонавтики, собрались юные шахматисты – в костюмах шахматных фигур, воспитатели и почетные гости – руководитель приемной губернатора Ленобласти в Гатчинском районе Людмила Сенькина, депутаты городского совета и Законодательного собрания, специалисты гатчинского Комитета образования, заслуженные спортсмены.

Всех приветствовал вице-президент Северо-Западного отделения Федерации космонавтики России Олег Мухин – давний друг 13-го сада и главный эксперт ежегодного конкурса детских работ, посвященных Дню космонавтики. Олег Петрович признался, что «…с большим удовольствием вновь приехал в этот замечательный детский сад». В шахматы он играет с детства и даже занимался в шахматном кружке во Дворце пионеров.

Открылся праздник «Мир шахмат» европейским вальсом в исполнении выпускников сада № 13 – лауреатов чемпионата России и международных конкурсов Владимира Крылова и Марии Пилипюк. Также в торжественном открытии турнира приняли участие дети, занимающиеся в шахматном кружке 13-го садика.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских в своем приветственном слове поблагодарил всех, кто причастен к организации турнира. «Все самое доброе прививается с детства, и шахматы – это как раз тот вид спорта, не заниматься которым невозможно. В каждой семье есть шахматная доска, и мало найдется людей, не играющих в шахматы», – отметил Александр Владимирович.

Руководитель шахматного кружка Ирина Евгеньевна Ермаченкова пригласила игроков, набравших наибольшее количество очков в предварительных играх, к участию в финале. Из 40 занимающихся в финал прошли 12 человек. Под руководством жюри ребята играли два тура по шесть минут. В качестве судей выступили: руководитель гатчинского шахматного клуба «Дебют», мастер спорта по шахматам, член Федерации шахмат Николай Васильевич Кокорин и заслуженный спортсмен города Гатчины, обладатель Кубка Ассоциации бегунов России, большой любитель и знаток шахмат Александр Евгеньевич Васильев.

Пока финалисты соревновались за первые и вторые места (проигравших не было, «бронзы» – тоже), остальные члены кружка участвовали в шахматной викторине. Взрослым оставалось только с изумлением наблюдать, как одна половина детсадовцев отвечает на непростые вопросы викторины, а другая – сражается за шахматными досками, одну за другой «съедая» фигуры противника. Притом, что младшим финалистам-шахматистам не исполнилось и шести лет.

Все участники викторины получили грамоты и медали. По истечении положенного времени судьи объявили победителей турнира. Против ожидания, победу одержали не самые сильные игроки шахматного кружка. Видимо, сказалось волнение. Зато шахматисты с более крепкими нервами завоевали заслуженные первые места.

По итогам турнира вышло три первых места, остальные участники получили «серебро». Победителей и призеров награждали Николай Кокорин, Олег Мухин и Юлия Белокоскова – депутат гатчинского городского совета, дочь Александра Валентиновича Белокоскова.



