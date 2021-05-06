«Мы вам – зиму, вы нам – лето»: Гатчина и Кишинёв установили побратимские связи

В Екатерининском зале
Таврического дворца собрались руководители Ленинградской области и Гатчинского
района, депутаты, представители молдавской стороны. От лица парламента
Республики Молдовы всех приветствовал заместитель председателя парламента
Молдовы Владимир Витюк. Он рассказал об истории герба и флага Молдовы,
годовщину которых отметили молдаване, и об авторе молдавского герба – Георге
Врабие, выпускнике Ленинградской академии художеств им. И.Е. Репина.
Парламентарий поблагодарил руководителей Российской Федерации за
сотрудничество: «Многовековая дружба наших народов никогда не заканчивалась», –
подчеркнул Владимир Витюк.
Собравшихся
приветствовали депутат Республики Молдова Виолетта Иванова и Генеральный
секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. Он вручил
медаль «За укрепление парламентского сотрудничества» полномочному представителю
парламента Республики Молдова в Межпарламентской Ассамблее СНГ Иону Липчиу.
Глава города Гатчины и
Гатчинского района Виталий Филоненко и Генеральный мэр Кишинева Ион Чебан
подписали соглашение о побратимских связях между Гатчиной и Кишиневом. После
подписания Виталий Андреевич вручил молдавским друзьям картину – зимний пейзаж
нашего города со словами: «Мы вам будем дарить зиму, а вы нам – лето».
Мэр Кишинева Ион Чебан
рассказал журналистам, что более подробное знакомство новых побратимов
состоится осенью: в сентябре представители молдавской стороны приедут в
Гатчину, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю юбилея
нашего города, а в октябре гатчинцы нанесут ответный визит в Кишинев.
- Гатчина – город с
большой историей, и есть вещи, которые важны в социальном и экономическом
плане. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество, – поделился Ион Чебан.
Глава Гатчины и района
Виталий Филоненко считает, что, помимо культурных связей, необходимо сделать
упор на малый и средний бизнес и строить отношения в ключе взаимовыгодного
партнерства.
- Я думаю, это
сотрудничество будет иметь огромный успех. Мы будем преодолевать барьеры и
переходить к более значимым торговым отношениям, – отметил Виталий Андреевич.