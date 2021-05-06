«Мы вам – зиму, вы нам – лето»: Гатчина и Кишинёв установили побратимские связи

В Екатерининском зале Таврического дворца собрались руководители Ленинградской области и Гатчинского района, депутаты, представители молдавской стороны. От лица парламента Республики Молдовы всех приветствовал заместитель председателя парламента Молдовы Владимир Витюк. Он рассказал об истории герба и флага Молдовы, годовщину которых отметили молдаване, и об авторе молдавского герба – Георге Врабие, выпускнике Ленинградской академии художеств им. И.Е. Репина. Парламентарий поблагодарил руководителей Российской Федерации за сотрудничество: «Многовековая дружба наших народов никогда не заканчивалась», – подчеркнул Владимир Витюк.

Собравшихся приветствовали депутат Республики Молдова Виолетта Иванова и Генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий. Он вручил медаль «За укрепление парламентского сотрудничества» полномочному представителю парламента Республики Молдова в Межпарламентской Ассамблее СНГ Иону Липчиу.

Глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Генеральный мэр Кишинева Ион Чебан подписали соглашение о побратимских связях между Гатчиной и Кишиневом. После подписания Виталий Андреевич вручил молдавским друзьям картину – зимний пейзаж нашего города со словами: «Мы вам будем дарить зиму, а вы нам – лето».

Мэр Кишинева Ион Чебан рассказал журналистам, что более подробное знакомство новых побратимов состоится осенью: в сентябре представители молдавской стороны приедут в Гатчину, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю юбилея нашего города, а в октябре гатчинцы нанесут ответный визит в Кишинев.

- Гатчина – город с большой историей, и есть вещи, которые важны в социальном и экономическом плане. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество, – поделился Ион Чебан.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко считает, что, помимо культурных связей, необходимо сделать упор на малый и средний бизнес и строить отношения в ключе взаимовыгодного партнерства.

- Я думаю, это сотрудничество будет иметь огромный успех. Мы будем преодолевать барьеры и переходить к более значимым торговым отношениям, – отметил Виталий Андреевич.



