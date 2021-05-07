Поздравление – со слезами на глазах

Они
победили фашизм:
- Иван Михайлович Анисимов, 1925 года
рождения: его служба в армии началась в январе 1943-го в Свердловске – в звании
связиста отдельного Померанского ордена Красного знамени батальона связи. В
составе 3-й Ударной армии с боями он прошел от Великих Лук, освобождая Латвию,
Польшу и западную часть Берлина. Под Ельней на Смоленщине, где шли тогда жестокие
бои, он получил первое ранение и первое поощрение.
Иван
Михайлович участвовал во взятии Рейхстага. Имеет две медали «За отвагу», медаль
«За взятие Варшавы» и «За взятие Берлина».
- Анатолий Иванович Иванов, 1926 года рождения: воевал с 1943 года, прошел путь
от рядового пулеметчика до майора. Воевал на Ленинградском, 1-м Прибалтийском и
3-м Белорусском фронтах. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени,
медалью «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». После войны осваивал целину.
- Аркадий Соломонович Ген, 1923 года
рождения: майор медицинской службы 63 Гвардейского мотострелкового полка 297
Гвардейской мотострелковой дивизии. Сражался на Ленинградском и Карельском
фронтах. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 2 степени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья». С 1956 года
Аркадий Соломонович работал хирургом в детской поликлинике в Гатчине.
Людмила
Николаевна поздравила ветеранов от имени городского совета депутатов, от лица
гатчинской администрации и передала поздравительные открытки от губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко. Людмила Нещадим вручила каждому
подарки к праздничному столу и открытки, сделанные руками гатчинских
школьников. Ребята старались от души: открытки получились красивыми и
самобытными, а пожелания и поздравления – теплыми и искренними.
Анатолий
Иванович Иванов, в свою очередь, подарил главе гатчинской администрации книгу воспоминаний
о войне и о победе – с дарственной надписью от автора. Как подчеркнул Анатолий
Иванович, в этой книге «…ни одного слова неправды нет: все, как было на самом
деле». Людмила Николаевна призналась, что это поистине бесценный и самый
дорогой для нее подарок: «Потомки должны знать правду о войне». Анатолий
Иванович, кроме того, часто общается со школьниками и рассказывает им о Великой
Отечественной, честно отвечая на все вопросы.
Поздравляя
ветеранов с Днем Победы, Людмила Николаевна благодарила их от всего сердца – за
то, что они пережили три четверти века назад. За то, что выстояли. И сохранили
память о войне и передали эту память поколениям. Потому что до сих пор мы –
потомки тех, кто брал Берлин, – встречаем этот праздник со слезами на глазах.
Екатерина Дзюба
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