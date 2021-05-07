Поздравление – со слезами на глазах

Они победили фашизм:

- Иван Михайлович Анисимов, 1925 года рождения: его служба в армии началась в январе 1943-го в Свердловске – в звании связиста отдельного Померанского ордена Красного знамени батальона связи. В составе 3-й Ударной армии с боями он прошел от Великих Лук, освобождая Латвию, Польшу и западную часть Берлина. Под Ельней на Смоленщине, где шли тогда жестокие бои, он получил первое ранение и первое поощрение.

Иван Михайлович участвовал во взятии Рейхстага. Имеет две медали «За отвагу», медаль «За взятие Варшавы» и «За взятие Берлина».

- Анатолий Иванович Иванов, 1926 года рождения: воевал с 1943 года, прошел путь от рядового пулеметчика до майора. Воевал на Ленинградском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». После войны осваивал целину.

- Аркадий Соломонович Ген, 1923 года рождения: майор медицинской службы 63 Гвардейского мотострелкового полка 297 Гвардейской мотострелковой дивизии. Сражался на Ленинградском и Карельском фронтах. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья». С 1956 года Аркадий Соломонович работал хирургом в детской поликлинике в Гатчине.

Людмила Николаевна поздравила ветеранов от имени городского совета депутатов, от лица гатчинской администрации и передала поздравительные открытки от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Людмила Нещадим вручила каждому подарки к праздничному столу и открытки, сделанные руками гатчинских школьников. Ребята старались от души: открытки получились красивыми и самобытными, а пожелания и поздравления – теплыми и искренними.

Анатолий Иванович Иванов, в свою очередь, подарил главе гатчинской администрации книгу воспоминаний о войне и о победе – с дарственной надписью от автора. Как подчеркнул Анатолий Иванович, в этой книге «…ни одного слова неправды нет: все, как было на самом деле». Людмила Николаевна призналась, что это поистине бесценный и самый дорогой для нее подарок: «Потомки должны знать правду о войне». Анатолий Иванович, кроме того, часто общается со школьниками и рассказывает им о Великой Отечественной, честно отвечая на все вопросы.

Поздравляя ветеранов с Днем Победы, Людмила Николаевна благодарила их от всего сердца – за то, что они пережили три четверти века назад. За то, что выстояли. И сохранили память о войне и передали эту память поколениям. Потому что до сих пор мы – потомки тех, кто брал Берлин, – встречаем этот праздник со слезами на глазах.

Екатерина Дзюба

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