Возвращение памяти: комсомолец-подпольщик Николай Александров

Это важное для нашего города событие произошло 7 мая 2021 года. Участие в открытии мемориальной доски приняли горожане, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, представители администрации Гатчинского района.

Николай Дмитриевич Александров родился в Ленинграде 21 ноября 1924 года. На момент начала Великой Отечественной войны он работал электромонтером на Ленинградском заводе «Электросила». Ему было всего 17 лет.

3 августа 1941 года директор завода «Электросила» подписал приказ о формировании из числа рабочих и служащих завода добровольческого истребительного отряда, предназначенного для борьбы с диверсионными группами гитлеровцев. В этот отряд вступил и 17-летний комсомолец Николай Александров. Обстановка на фронте с каждым днем усложнялась, и отряд, не успевший даже получить со складов красноармейское обмундирование, был срочно вооружен и направлен на линию фронта. Коля Александров не успел даже сбегать домой, чтобы попрощаться с родными...

В сентябре мама Коли, Пелагея Евсеевна, узнала, что её сын попал в окружение и числится без вести пропавшим. Однако Коля был жив. В поисках своей роты, отходящей на восток, он действительно оказался один в окружении врага, чуть не попав в руки фашистов. Николай пытался пробраться в Ленинград, но дальше уже захваченной врагом Гатчины пройти не смог.

Оказавшись в Гатчине, Николай Александров вступил в одну из групп антифашистского молодежного подполья, которую возглавлял Сергей Степанов. Так начался последний, самый героический этап короткой Колиной жизни...

Как известно, гатчинские комсомольцы-подпольщики были выданы предателем гитлеровцам. Николая Александрова расстреляли вместе с товарищами 30 июня 1942 года в парке Сильвия. Его имя выбито на стеле памятника 25-ти комсомольцам-подпольщикам. Его именем были названа пионерская дружина школы № 1 и одна из улиц Гатчины.

Для торжественного открытия мемориальной доски памяти Николая Александрова были приглашены Почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров и активный участник общественного движения «Волонтёры Победы» Дарья Рыхлова. От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области собравшихся в этот день у проходной завода «Буревестник» приветствовал депутат ЗАКСа Сергей Коняев.

- Сегодня ещё один пример того, с каким уважением мы относимся к подвигам наших героев, стремясь увековечить их память, - отметил Сергей Васильевич. - И наше поколение и поколения, последующие за ним, должны сделать всё, чтобы сохранить нашу историческую память.

От имени руководителей города Гатчины и Гатчинского района выступил председатель комитета по культуре и туризму Сергей Никитин. Сергей Юрьевич признался, что открытие этой мемориальной доски вызывает у него особый трепет, поскольку имя Николая Александрова носила пионерская дружина школы №1, в которой он учился, входя в совет этой дружины.

- Конечно, замечательно, что доска вновь будет находиться на территории нашего города, и ещё многие поколения будут приходить к ней, чтобы почтить память героя, - подчеркнул Сергей Никитин. - Мы будем помнить подвиг всех комсомольцев-подпольщиков, который они совершили ради победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Впервые мемориальная доска памяти Николая Александрова была установлена в мае 1975 года по адресу ул. Александрова, д. 4, по инициативе и на средства Гатчинского городского отделения Общества охраны памятников. В 2001 году доска была утрачена, и вот, спустя двадцать лет, вернулась на ту же самую улицу.

Инициатор установки памятной доски, гатчинский краевед Валерий Мачульский отметил, что восстановление ещё одной мемориальной доски на улице нашего города стало возможным, благодаря совместным усилиям администрации Гатчины и Гатчинского района, комитета по культуре, совета ветеранов войны и труда и общества охраны памятников. Валерий Алексеевич напомнил, что благодаря этой работе, начиная с 2019 года, в Гатчине было восстановлено уже несколько мемориальных знаков, увековечивающих память героев Великой Отечественной войны.

Первым таким знаком стала мемориальная доска освободителю Гатчины, полковнику Фёдору Галееву в Мариенбурге. Затем были установлены памятные знаки, посвященные воинам-ополченцам Балтийского завода, защищавших подступы к Гатчине в жестоких боях 1941 года. Доску, увековечивающую память комсомольца-подпольщика Ивана Максимкова, установили на одноименной улице в Гатчине.

- Эти события очень важны для нашего города, и я надеюсь, что городские власти и общественность будут продолжать работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, - отметил Валерий Мачульский.

После торжественного открытия мемориальной доски в память о Николае Александрове к подножию стены, на которой расположена доска, были возложены алые гвоздики.

Вечная память героям, пролившим кровь за свободу и независимость нашей Родины!

Юлия Лысанюк