После праздников – без света

После праздников – без света

Энергоснабжающие организации уведомляют запланированных работ на электросетевых объектах Гатчинского района, начиная с 11 мая.

Рубрики : ЖКХ     10 May 2021

В связи с проведением запланированных будет прекращена подача электроэнергии:

11 мая с 10:00 до 17.00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево.

 

11 мая с 10:00 до 17:00                    

Веревское СП:

д. Вайялово.

 

11 - 14 мая с 10:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка, ул. Железнодорожная, ул. Ракитинская, ул. Новая, ул. Лесная, Железнодорожный пер-к.              

 

11 – 14 мая с 11:00 с 17:00       

Вырицкое ГП:   

д. Тарасино.

 

12 мая с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Коли Подрядчикова, д. 7, 7А;

ул. Академика Константинова, д. 2, 5, 10;

ул. Хохлова, д. 8.          

 

12 мая с 10:00 до 12:00

г. Гатчина:

ул. Рощинская д. 7, 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 11А, 11 к. 1;

пр. 25 Октября, д. 59, 61.

 

12 мая с 09:00 до 16:00

Таицкое СП:

п. Тайцы: ул. Карьерная д. 1 (ООО "Стройгаз", АО «Ленгазспецстрой», ООО "Гарант", ООО "Фабрика дверей Фармир", ООО "Линк Девелопмент").    

 

12 мая с 10:00 до 14.00

Новосветское СП:

д. Пустошка, СНТ «Подснежник»

 

14 мая с 10:00 до 16:00

Веревское СП:

д. Большое Верево, СНТ «Зайцево», Малое Верево (частично) Вайялово                

                        

14 мая с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:   

Д. Старосиверская                             

п. Сиверский, ул. Новая, Театральная, Школьная, М.Набережная, Садовая, Широкая, Заводская, Овражная  

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