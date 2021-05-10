После праздников – без света

В
связи с проведением запланированных будет прекращена подача электроэнергии:
11
мая с 10:00 до 17.00
Сяськелевское
СП:
д.
Сяськелево.
11
мая с 10:00 до 17:00
Веревское
СП:
д.
Вайялово.
11
- 14 мая с 10:00 до 16:00
Вырицкое
ГП:
п.
Новинка, ул. Железнодорожная, ул. Ракитинская, ул. Новая, ул. Лесная,
Железнодорожный пер-к.
11
– 14 мая с 11:00 с 17:00
Вырицкое
ГП:
д. Тарасино.
12
мая с 09:00 до 17:00
г.
Гатчина:
ул.
Коли Подрядчикова, д. 7, 7А;
ул.
Академика Константинова, д. 2, 5, 10;
ул.
Хохлова, д. 8.
12
мая с 10:00 до 12:00
г.
Гатчина:
ул.
Рощинская д. 7, 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 11А, 11 к. 1;
пр.
25 Октября, д. 59, 61.
12
мая с 09:00 до 16:00
Таицкое
СП:
п.
Тайцы: ул. Карьерная д. 1 (ООО "Стройгаз", АО «Ленгазспецстрой», ООО
"Гарант", ООО "Фабрика дверей Фармир", ООО "Линк
Девелопмент").
12
мая с 10:00 до 14.00
Новосветское
СП:
д.
Пустошка, СНТ «Подснежник»
14
мая с 10:00 до 16:00
Веревское
СП:
д. Большое
Верево, СНТ «Зайцево», Малое Верево (частично) Вайялово
14
мая с 10:00 до 17:00
Сиверское
ГП:
Д. Старосиверская
п. Сиверский,
ул. Новая, Театральная, Школьная, М.Набережная, Садовая, Широкая, Заводская, Овражная