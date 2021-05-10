Вечная память героям!

Участниками митинга стали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев, и, конечно же, ветераны и жители Гатчины.

На гранитных плитах воинского захоронения выбиты имена бойцов, защищавших и освобождавших Гатчину. Только на этом городском кладбище их захоронено более 1200 человек. Среди них и имена военнослужащих, которые содержались в лагере военнопленных и погибли в конце 1941 года. Их останки были захоронены здесь в 1966 году. Но только в этом году стали известны имена 11-ти из них, и на торжественном митинге были зачитаны:

1. Рядовой Веселов А.А.

2. Рядовой Боцун

3. Рядовой Воронов П.Е.

4. Рядовой Горелов Г.С.

5. Рядовой Захаров К.Н.

6. Старший сержант Куропаткин Г.В.

7. Рядовой Лысяков М.П.

8. Рядовой Лабутин А.Г.

9. Рядовой Мушавкин В.Н.

10. Рядовой Новак М.Л.

11. Рядовой Поведский И.Л.

Память погибших почтили минутой молчания. Настоятель Павловского кафедрального собора протоиерей Владимир Феер совершил заупокойную литию по погибшим и усопшим участникам Великой Отечественной войны.

Вечная слава героям!

Фото Ольги Фирсовой